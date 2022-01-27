Onur Tuna bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! İşte Hande Doğandemir’in sevgilisi Onur Tuna’nın memleketi...
Meslektaşı Hande Doğandemir'le yaşadığı aşkla gündem olan Onur Tuna'nın hayatı merak konusu oldu. Şimdilerde başrolünü İsmail Hacıoğlu ile paylaştığı Mahkum dizisinde Fırat Bulut karakterini canlandıran ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Onur Tuna aslen nereli?", "Onur Tuna'nın memleketi neresi?", "Onur Tuna göçmen mi?" sorularının yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Onur Tuna aslen nereliymiş...
27.01.2022 21:10
- Son Güncelleme: 27.01.2022 21:10
Mahkum'da Fırat Bulut karakterini canlandıran Onur Tuna, son olarak Annemizi Saklarken dizisinde rol alan meslektaşı Hande Doğandemir ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olmuştu.
Hem oyunculuğu hem de Hande Doğandemir ile yaşadığı aşkla dikkat çeken Tuna'nın hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilip araştırılmaya başlandı.
İnternet kullanıcıları, "Onur Tuna aslen nereli?", "Onur Tuna'nın memleketi neresi?", "Onur Tuna göçmen mi?" sorularının yanıtını arattı.