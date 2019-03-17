Onur Büyüktopçu'ya arkadaşından cinsel içerikli şantaj!
Onur Büyüktopçu'ya, kendisine ait cinsel içerikli video ve fotoğrafların yer aldığı bir mesaj gönderildi. Sosyal medyadan mesajı yollayan kişi, görüntüleri internete sızdırma tehdidiyle 50 bin lira istedi. Konuyu araştıran ünlü oyuncu, Onur Büyüktopçu, mesajı gönderen kişinin arkadaşı olduğunu öğrendi.
17.03.2019 13:49
- Son Güncelleme: 17.03.2019 14:02
- Üstüm çıplak altımda şort var. Güneşlenmişim. Bir tane biri geldi. Ben herhalde arkadaşım şaka yapacak sandım. Bir tane hanımefendi diyeceğim ama hanımefendi de değil. Oramı buramı mıncıklıyor. Kalktım hemen gözüm kapalı. 'Ayy koriş' dedi 'ben seni çok seviyorum'. Dedim hanımefendi ne yapılorsunuz.
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