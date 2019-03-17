Onur Büyüktopçu'ya arkadaşından cinsel içerikli şantaj!

- Üstüm çıplak altımda şort var. Güneşlenmişim. Bir tane biri geldi. Ben herhalde arkadaşım şaka yapacak sandım. Bir tane hanımefendi diyeceğim ama hanımefendi de değil. Oramı buramı mıncıklıyor. Kalktım hemen gözüm kapalı. 'Ayy koriş' dedi 'ben seni çok seviyorum'. Dedim hanımefendi ne yapılorsunuz.