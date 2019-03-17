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Onur Büyüktopçu'ya arkadaşından cinsel içerikli şantaj!

Onur Büyüktopçu'ya, kendisine ait cinsel içerikli video ve fotoğrafların yer aldığı bir mesaj gönderildi. Sosyal medyadan mesajı yollayan kişi, görüntüleri internete sızdırma tehdidiyle 50 bin lira istedi. Konuyu araştıran ünlü oyuncu, Onur Büyüktopçu, mesajı gönderen kişinin arkadaşı olduğunu öğrendi.

17.03.2019 13:49 - Son Güncelleme: 17.03.2019 14:02
Onur Büyüktopçu'ya arkadaşından cinsel içerikli şantaj!

Oyuncu Onur Büyüktopçu'ya, kendisine ait cinsel içerikli video ve fotoğrafların yer aldığı bir mesaj gönderildi. Sosyal medyadan mesajı yollayan kişi, görüntüleri internete sızdırma tehdidiyle 50 bin lira istedi.

Onur Büyüktopçu'ya arkadaşından cinsel içerikli şantaj!

ŞANTAJCIYI BULDU

Onur Büyüktopçu, şantajcının banka hesabına 50 bin lira yatırdı. Ardından konuyu araştıran ünlü oyuncu, mesajı gönderen kişinin arkadaşı olduğunu öğrendi.

Onur Büyüktopçu'ya arkadaşından cinsel içerikli şantaj!

Büyüktopçu, şantajın devam etmesi üzerine savcılığa başvurdu.

Onur Büyüktopçu'ya arkadaşından cinsel içerikli şantaj!

TACİZ EDİLDİĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİ

Onur Büyüktopçu geçen günlerde de bir kadının tacizine uğradığını dile getirmişti. 3 yıl önce bir tatil mekanında üstü çıplak olarak güneşlenirken tacize uğradığını söyleyen Büyüktopçu, o anları şöyle anlatmıştı:

Onur Büyüktopçu'ya arkadaşından cinsel içerikli şantaj!

- Üstüm çıplak altımda şort var. Güneşlenmişim. Bir tane biri geldi. Ben herhalde arkadaşım şaka yapacak sandım. Bir tane hanımefendi diyeceğim ama hanımefendi de değil. Oramı buramı mıncıklıyor. Kalktım hemen gözüm kapalı. 'Ayy koriş' dedi 'ben seni çok seviyorum'. Dedim hanımefendi ne yapılorsunuz.

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