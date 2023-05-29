Onur Buldu ile eşi Duygu Kozoğlu kızları Masal'ı göstermek istemedi! Güldür Güldür'ün Bilal'i: "Nazardan çok korkuyoruz lütfen çekmeyin"
Onur Buldu ile eşi Duygu Kozoğlu kızları Masal'ı göstermek istemedi! Güldür Güldür'ün Bilal'i olarak hafızalara kazınan oyuncu Onur Buldu, 2020'de öğretmen Duygu Kozoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl haziran ayında kızları Masal'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı. Güneşli havanın tadını çıkaran Onur Buldu, kızı Masal'ın fotoğrafının çekilmesini istemedi, Masal ile yakından ilgilendi "Nazardan çok korkuyoruz. Masal'ı çekmezseniz çok mutlu olurum" dedi.
29.05.2023 15:58 - Son Güncelleme: 29.05.2023 16:10
Onur Buldu ile eşi Duygu Kozoğlu kızları Masal'ı göstermek istemedi! Güldür Güldür'ün Bilal'inden "Nazardan çok korkuyoruz" çıkışı...
Ünlü oyuncu Onur Buldu, 2020'de öğretmen Duygu Kozoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl haziran ayında kızları Masal'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.
Buldu ile Kozoğlu, Bebek'te objektiflere yansıdı. Güneşli havanın tadını çıkaran Onur Buldu, çocuğu Masal ile yakından ilgilendi.