''Ona küçük yolculuklar verin'' Çifte kumrular birbirlerine doymak bilmedi! Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu'nu da alıp İstanbul'u terk etti!
Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu çifti birlikte yolculuğa çıktı. Gürbüz sosyal medya hesabından ''Ona küçük yolculuklar verin'' notlu paylaşım yaptı.
06.01.2023 10:59 - Son Güncelleme: 06.01.2023 10:59
Bir süredir birliktelik yaşayan Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu tatile doymadı. Yaz aylarından bu yana sık sık birlikte seyahat eden çift yine yollara koyuldu. Güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz sosyal medya hesabından sevgilisi ile yolculuklarını paylaştı. Paylaşıma ''Ona küçük yolculuklar verin'' notunu düşen Gürbüz'e, ''Çifte kumrular baş başa tatilde'' , ''Doymak bilmediler'' yorumlar geldi. İşte detaylar...
Uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan İsmail Hacıoğlu ile birlikte olan Aslıhan Gürbüz, sevgilisi ile her anını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.
Güzel oyuncu, sevgilisi İsmail Hacıoğlu ile ilgili sosyal medya hesabında romantik bir paylaşım yaptı.