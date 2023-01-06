''Ben seni seçtim'' Mehmet Dinçerler'den olaylı ayrılan şarkıcı affetmedi lafı yapıştırdı... 5 aylık evliliği 5 dakikada biten Hadise'den manidar paylaşım
Mehmet Dinçerler ile boşanmasıyla uzun bir süre magazin gündeminde geniş tutan Hadise son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
5 aylık evliliği 5 dakikada bitmişti! Mehmet Dinçerler ile evlendiği gibi boşanan ünlü şarkıcı Hadise'nin her hareketi olay olmaya devam ediyor. Ünlü popşu ayrılığı sonrası işine yoğunlaştı. Şimdilerde yoğun bir iş temposu geçiriyor. Konser konser koşturanHadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Son paylaşımında ima sezildi! 37 yaşındaki ünlü isim paylaşıma, ''Ben seni seçtim, bir köşede krallığım dururken! Seçenek kalmadı, maalesеf… '' sözleri yazarak dikkatleri üzerine çekti. ''Lafı Mehmet Dinçerler'e bence'' şeklinde yorumlar geldi. İşte detaylar...
Ünlü popçu Hadise son olarak İnstagram hesabından 2 ayrı fotoğraf paylaştı ve şu notu düştü;
''Ben seni seçtim, bir köşede krallığım dururken! Seçenek kalmadı, maalesеf… 😎🔥''
Uzi'nin şarkısının sözlerini paylaşan Hadise'nin bu paylaşımına binlerce yorum ve beğeni gelirken kimi notu manidar buldu kimi ise yeni bir şarkı geleceğini iddia etti.
BOŞANMANIN YANKILARI SÜRÜYOR
1 yıla yakın birliktelik yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler Çırağan Sarayı'nda evlenmişti. Çift henüz 5 aylık evliyken olaylı bir şekilde boşanmıştı.
Hadise'nin boşanmak için verdiği dilekçede "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" ifadelerine yer verilmişti.