Ömer’in İzzet’i Ali Düşenkalkar’ın kardeşi Seksenler’in yıldızı çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer usta oyuncunun abisiymiş...

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay'ın yer aldığı Ömer dizisinde İzzet karakteriyle dahil olan Ali Düşenkalkar'ın hayatı merak edildi. Gönül Dağı, Hanımın Çiftliği, Aşk ve Mavi, Dila Hanım gibi dizilerde rol alan oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Düşenkalkar'ın kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ali Düşenkalkar'ın kardeşi Seksenler'in yıldızı çıktı.