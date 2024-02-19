Ömer’in İzzet’i Ali Düşenkalkar’ın kardeşi Seksenler’in yıldızı çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer usta oyuncunun abisiymiş...

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay'ın yer aldığı Ömer dizisinde İzzet karakteriyle dahil olan Ali Düşenkalkar'ın hayatı merak edildi. Gönül Dağı, Hanımın Çiftliği, Aşk ve Mavi, Dila Hanım gibi dizilerde rol alan oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Düşenkalkar'ın kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ali Düşenkalkar'ın kardeşi Seksenler'in yıldızı çıktı.
Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Gamze Karaduman, Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisinde Reşat'ın kardeşi İzzet rolünü canlandıran Ali Düşenkalkar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ALİ DÜŞENKALKAR KİMDİR?
1961 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelen Ali Düşenkalkar, 1983'te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda göreve başlayan oyuncu, yönetmen ve yardımcı yönetmen olarak görev yaptı.
Diksiyon, fonetik, drama ve konuşma dersleri de veren Düşenkalkar, hala İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaktadır. Gönül Dağı, Hanımın Çiftliği, Aşk ve Mavi, Dila Hanım gibi dizilerde rol alan oyuncunun ailesi de merak edildi.