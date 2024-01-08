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Ömer dizisinin Reşat'ı Barış Falay'ın 18 yıllık eşi Bir İstanbul Masalı’nın yıldızı çıktı! İlk görüşte aşk! Meğer oğlunun annesi...

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Gamze Karaduman, Merve Dizdar, Melike Güner gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ömer dizisinde Reşat karakterini canlandıran Barış Falay'ın 18 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyan şaşıp kaldı. Bir İstanbul Masalı dizisinin yıldız ismiyle yıllar önce evlenen ve bir oğlu olan Falay'ın bir röportajında eşi hakkında söyledikleri ise tekrar gündeme geldi. İşte Barış Falay'ın kendisi gibi oyuncu eşi ve tanışma hikayeleri...

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 12:44 Güncelleme 08 Ocak 2024, 12:44
Ömer dizisinin Reşat’ı Barış Falay’ın 18 yıllık eşi Bir İstanbul Masalı’nın yıldızı çıktı! İlk görüşte aşk! Meğer oğlunun annesi... 1

Medcezir, Paramparça, Menajerimi Ara, Aliye, Ezel gibi dizilerde rol alan Barış Falay'ın son adresi Ömer oldu.

Ömer dizisinin Reşat’ı Barış Falay’ın 18 yıllık eşi Bir İstanbul Masalı’nın yıldızı çıktı! İlk görüşte aşk! Meğer oğlunun annesi... 2

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Gamze Karaduman, Merve Dizdar, Melike Güner gibi isimlerle kamera karşısına geçen Falay'ın hakkındaki bir geçek ise duyanları şaşırttı.

Ömer dizisinin Reşat’ı Barış Falay’ın 18 yıllık eşi Bir İstanbul Masalı’nın yıldızı çıktı! İlk görüşte aşk! Meğer oğlunun annesi... 3

Barış Falay'ın 18 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyan şaşıp kaldı. Bir İstanbul Masalı dizisinin yıldız ismiyle yıllar önce evlenen ve bir oğlu olan Falay'ın bir röportajında eşi hakkında söyledikleri ise tekrar gündeme geldi.

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