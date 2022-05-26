Ölüm onu sette uyurken yakaladı! ABD’li ünlü aktör Ray Liotta yaşamını yitirdi
ABD'li ünlü aktör Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kabetti. Menajeri Jennifer Craig, Liotta'nın film çekimi için bulunduğu bir yerde uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı. Liotta, Robert De Niro'nun da yer aldığı Goodfellas filmindeki performansıyla büyük beğeni toplamıştı.
26.05.2022 22:44 - Son Güncelleme: 26.05.2022 22:46
ABD'li ünlü aktör Ray Liotta'nın menajeri Jennifer Craig, Liotta'nın film çekimi için bulunduğu bir yerde uykusunda hayatını kaybettiğini duyurdu.
'Düşler Tarlası' (Field of Dreams) filminde canlandırdığı Shoeless Joe Jackson, 'Sıkı Dostlar' (Goodfellas) filminde ise Henry Hill karakteriyle tanınan Amerikalı aktör Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti.
Menajeri Jennifer Craig, The Hollywood Repoter sitesine yaptığı açıklamada, Ray Liotta'nın bir filmin çekimleri için bulunduğu bir yerde uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.