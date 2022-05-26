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Haberler Magazin Survivor eski yarışmacısı Sabriye Şengül'e bakın! Bambaşka birine dönüşen Sabriye bikinileri çekti görenler: "Yanıyorsun Fuat Abi"

Survivor eski yarışmacısı Sabriye Şengül'e bakın! Bambaşka birine dönüşen Sabriye bikinileri çekti görenler: "Yanıyorsun Fuat Abi"

Survivor eski yarışmacısı Sabriye Şengül'e bakın! Bambaşka birine dönüşen Sabriye bikinileri çekti görenler gözlerine inanamadı, "Yanıyorsun Fuat Abi" yorumları havada uçuştu.Survivor Sabriye artık bambaşka biri! Milli sporcu Sabriye Şengül, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlarla ağızları açık bıraktı. Değişimiyle herkesi şoke eden Şengül için "Tanıyamadım", "Sabriye sen misin?" yorumları yapılırken ünlü isim bu kez de bikinili haliyle gündeme geldi.

26.05.2022 17:55 - Son Güncelleme: 26.05.2022 17:55
Survivor eski yarışmacısı Sabriye Şengül’e bakın! Bambaşka birine dönüşen Sabriye bikinileri çekti görenler: Yanıyorsun Fuat Abi

"YANIYORSUN FUAT ABİ"

Survivor eski yarışmacısı Sabriye Şengül'e bakın! Bambaşka birine dönüşen Sabriye bikinileri çekti görenler, "Yanıyorsun Fuat Abi" yorumları yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor eski yarışmacısı Sabriye Şengül’e bakın! Bambaşka birine dönüşen Sabriye bikinileri çekti görenler: Yanıyorsun Fuat Abi

2017 ve 2019 yıllarında Survivor kadrosunda yer alan ve eğlenceli kişiliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan kick boksuçu Sabriye Şengül, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Survivor eski yarışmacısı Sabriye Şengül’e bakın! Bambaşka birine dönüşen Sabriye bikinileri çekti görenler: Yanıyorsun Fuat Abi

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül için sosyal medyada, "Tanıyamadım", "Sabriye sen misin?" yorumları yapılıyor.

Survivor eski yarışmacısı Sabriye Şengül’e bakın! Bambaşka birine dönüşen Sabriye bikinileri çekti görenler: Yanıyorsun Fuat Abi

Fit haliyle de dikkat çeken ünlü ismi görenler "Mankenlere taş çıkartır" demeden de geçmiyor.

Survivor eski yarışmacısı Sabriye Şengül’e bakın! Bambaşka birine dönüşen Sabriye bikinileri çekti görenler: Yanıyorsun Fuat Abi

YORUM YAĞDI

416 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan Sabriye Şengül, antrenman paylaşımlarının yanı sıra iddialı pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor. Kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 34 yaşındaki kick boksçu, son olarak sarı çiçek desenli bikinisiyle verdiği bir pozunu yayınladı. Başarılı sporcunun paylaşımına kısa sürede kalp ve alev emojileri yağdı.

İşte Sabriye Şengül'ün bikinili pozu

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