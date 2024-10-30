Oktay Kaynarca’ya hayran akını! Fotoğraf çekimi alışverişe ara verdirdi

Başarılı oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde geldiği AVM'de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan başarılı oyuncu, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

KISA DA OLSA SOHBET ETTİ Alışveriş sırasında yanına gelen hayranlarının fotoğraf çektirmek için uzun bir kuyruk oluşturmasıyla alışverişine ara veren Kaynarca, tek tek tüm sevenleriyle fotoğraf çektirmeyi ve kısa da olsa sohbet etmeyi ihmal etmedi.