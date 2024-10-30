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Oktay Kaynarca'ya hayran akını! Fotoğraf çekimi alışverişe ara verdirdi

Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenen başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, alışveriş yaparken hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Fotoğraf çektirmek isteyen sevenleri uzun kuyruk oluştururken, ünlü isim de hayranlarını kırmadı.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 10:57 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 10:57
Oktay Kaynarca’ya hayran akını! Fotoğraf çekimi alışverişe ara verdirdi

Başarılı oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Akşam saatlerinde geldiği AVM'de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan başarılı oyuncu, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

Oktay Kaynarca’ya hayran akını! Fotoğraf çekimi alışverişe ara verdirdi

KISA DA OLSA SOHBET ETTİ

Alışveriş sırasında yanına gelen hayranlarının fotoğraf çektirmek için uzun bir kuyruk oluşturmasıyla alışverişine ara veren Kaynarca, tek tek tüm sevenleriyle fotoğraf çektirmeyi ve kısa da olsa sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Oktay Kaynarca’ya hayran akını! Fotoğraf çekimi alışverişe ara verdirdi

"HER ŞEY YOLUNDA"

Samimi halleri ile dikkat çeken başarılı oyuncu, gazetecilerin kendisini görüntülediği sırada yoğun telefon trafiği yaşamasına rağmen gazetecilere "iyi çalışmalar çocuklar her şey yolunda" dedi. Ardından kendisini almaya gelen aracına binip AVM'den ayrıldı.

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