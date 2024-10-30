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Hande Erçel galada şıklığıyla büyüledi! Kombin fiyatı dudak uçuklattı

Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, New York'ta katıldığı Amerikan Türk Topluluğu Galası'nda zarafetiyle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun gala gecesi tercih ettiği kombinin fiyatı sosyal medyada gündem oldu.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 11:31 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 11:31
Hande Erçel galada şıklığıyla büyüledi! Kombin fiyatı dudak uçuklattı

Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç ve Hande Erçel, her yıl New York'ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası'nda boy gösterdi.

Cipriani 42nd St'de düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası, Türk film ve televizyon endüstrisinin başarılarını kutlarken, masa biletleri 3 bin dolar (103 bin TL) ile 4 bin 500 dolar (154 bin TL) arasındaki 3 farklı fiyattan satıldı.

Hande Erçel galada şıklığıyla büyüledi! Kombin fiyatı dudak uçuklattı

ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Gecede ödül alan Hande Erçel, beyaz derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli bir elbise giymeyi tercih etti. Ünlü oyuncunun kombini sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hande Erçel galada şıklığıyla büyüledi! Kombin fiyatı dudak uçuklattı

FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Kombinini büyük takıları ve kırmızı çantası ile bütünleştiren Hande Erçel'in kombin fiyatı da ortaya çıktı. Erçel'in elbisesinin 182 bin çantasının 64 bin ayakkabısının ise 46 bin TL olduğu öğrenildi.

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