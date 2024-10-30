Hande Erçel galada şıklığıyla büyüledi! Kombin fiyatı dudak uçuklattı

Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç ve Hande Erçel, her yıl New York'ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası'nda boy gösterdi. Cipriani 42nd St'de düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası, Türk film ve televizyon endüstrisinin başarılarını kutlarken, masa biletleri 3 bin dolar (103 bin TL) ile 4 bin 500 dolar (154 bin TL) arasındaki 3 farklı fiyattan satıldı.

ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI Gecede ödül alan Hande Erçel, beyaz derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli bir elbise giymeyi tercih etti. Ünlü oyuncunun kombini sosyal medyada büyük ilgi gördü.