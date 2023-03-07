Oktay Kaynarca'nın ilk eşi biricik Leyla'sı... Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncusu Ebru Özkan Saban'ın eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü...
Oktay Kaynarca'nın ilk eşi biricik Leyla'sı... Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncusu Ebru Özkan Saban'ın eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü... Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan'ın başrollerinde yer aldığı ve Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam'da Leyla karakterine hayat veren Ebru Özkan'ın hayatı merak edildi. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bırakan Ebru Özkan'ın eşinin kim olduğunu öğrenenlerse şaşıp kaldı. İşte başta Ebru Özkan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
07.03.2023 17:06 - Son Güncelleme: 07.03.2023 17:09
Oktay Kaynarca'nın ilk eşi biricik Leyla'sı... Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncusu Ebru Özkan Saban'ın eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir isim...