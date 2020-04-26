RAMAZAN İMSAKİYE
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Oktay Kaynarca'nın büyük aşkı geri döndü! Özgü Namal teklifi kabul etti ama...

Özgü Namal geri dönüyor! Kurtlar Vadisi'nde Avukat Elif karakterine hayat veren Özgü Namal, uzun süredir ekranlardan uzaktı. Güzel oyuncu bir dönem sevilen isim Oktay Kaynarca ile büyük aşk yaşamış, öyle ki ikilinin evlendiği iddia edilmişti. Son olarak 2014 yılında yayınlanan 'Merhamet' adlı dizide başrol oynayan Özgü Namal, Nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile aşk yaşamaya başladı. Namal'ın bu aşk ile birlikte hayatı değişti. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özgü Namal, kariyerine çocuklarını büyütmek için ara vermiş, Muğla'da bir çiftlik arazisi alıp köy evinde 2016 yılında dünyaya getirdiği kızı Elem Su ile birlikte gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Ancak Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal, 6 yıl aradan sonra İstanbul'a geri döndü ve gelen proje tekliflerini değerlendirdi.

26.04.2020 10:52 - Son Güncelleme: 26.04.2020 11:12
Oktay Kaynarca'nın büyük aşkı geri döndü! Özgü Namal teklifi kabul etti ama...

Oktay Kaynarca ile 2002 - 2008 yılları arasında bübyük aşk yaşayan oyuncu Özgü Namal, İstanbul'a geri döndü. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özgü Namal, kariyerine çocuklarını büyütmek için ara vermişti. Muğla'da bir çiftlik arazisi alıp köy evi yaptıran Namal, yeniden projeleri kabul etmeye başladı.

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Oktay Kaynarca'nın büyük aşkı geri döndü! Özgü Namal teklifi kabul etti ama...

Son olarak 2014 yılında yayınlanan 'Merhamet' adlı dizide başrol oynayan Özgü Namal, Nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile aşk yaşamaya başladı.

Oktay Kaynarca'nın büyük aşkı geri döndü! Özgü Namal teklifi kabul etti ama...

Namal'ın bu aşk ile birlikte hayatı değişti. Ancak Posta'nın haberine göre; güzel oyuncu 6 yıl aradan sonra setlere geri dönecek. İlk olarak oğlu Nefes'i kucağına alan güzel oyuncu, ardından kızını dünyaya getirdi.

Oktay Kaynarca'nın büyük aşkı geri döndü! Özgü Namal teklifi kabul etti ama...

Namal, 2016 yılında da kızı Elem Su'yu dünyaya getirdi.

Oktay Kaynarca'nın büyük aşkı geri döndü! Özgü Namal teklifi kabul etti ama...

KÖY HAYATI YAŞIYORDU
Ardından Muğla'da bir köy evi yaptıran ve inzivaya çekilen Özgü Namal, burada doğal bir hayata başladı.

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