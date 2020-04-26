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Oktay Kaynarca'nın büyük aşkı geri döndü! Özgü Namal teklifi kabul etti ama...

Özgü Namal geri dönüyor! Kurtlar Vadisi'nde Avukat Elif karakterine hayat veren Özgü Namal, uzun süredir ekranlardan uzaktı. Güzel oyuncu bir dönem sevilen isim Oktay Kaynarca ile büyük aşk yaşamış, öyle ki ikilinin evlendiği iddia edilmişti. Son olarak 2014 yılında yayınlanan 'Merhamet' adlı dizide başrol oynayan Özgü Namal, Nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile aşk yaşamaya başladı. Namal'ın bu aşk ile birlikte hayatı değişti. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özgü Namal, kariyerine çocuklarını büyütmek için ara vermiş, Muğla'da bir çiftlik arazisi alıp köy evinde 2016 yılında dünyaya getirdiği kızı Elem Su ile birlikte gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Ancak Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal, 6 yıl aradan sonra İstanbul'a geri döndü ve gelen proje tekliflerini değerlendirdi.

26.04.2020 10:52 - Son Güncelleme: 26.04.2020 11:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





