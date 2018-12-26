Okan Kurt Demet Akalın'ı aldattı mı? Okan Kurt'tan Demet Akalın hakkında şok eden sözler!
Okan Kurt'un Almanya'da bir kadınla görüştüğünü ve kendisinin de o kişiyle iletişime geçtiğini söyleyen magazin program sunucusu Bircan Bali, Kurt hakkında şok eden iddialarda bulundu. Bali iddialara göre, Okan Kurt'un Demet Akalın hakkında söylediklerini canlı yayında tek tek anlattı...
OKAN KURT DEMET AKALIN'I GERÇEKTEN ALDATTI MI?
Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programında gündeme gelen 'Okan Kurt'un Almanya'da bir kadından sürekli para istediği ve Akalın'ı aldattığı' yönündeki iddialar gündemdeki sıcaklığını korurken Bircan Bali'den yine çok konuşulacak açıklamalar geldi. Almanya'daki Okan Kurt'un konuştuğu kadınla iletişime geçtiğini söyleyen Bali, kadının kendisine anlattıklarını canlı yayında bir bir açıkladı.
Kurt'un önceki gün Beyaz TV muhabiri ile yaşadığı gergin anlar üzerine sinirlenen Bali, "Okan Kurt benim ekmeğimi de kesse, beni de kesse ben bildiklerimi söylemek zorundayım" dedi ve Kurt'un Almanya'da konuştuğunu iddia ettiği kadınla arasındaki diyalogları anlattı. Bali, Kurt'un Demet Akalın'la evli olduğu dönemde o kadınla konuşmaya başladığını söyleyerek şunları dile getirdi;
"Facebook'taki Messenger bölümünden Ağustos ayında konuşmaya başlamışlar. WhatsApp'taki konuşmalarını da silmiş. Hatta 2-3 tane de fotoğraf atmış kıza. İlk başlarda dostane bir konuşma gerçekleştirmişler. Fakat ilerleyen dönemlerde Okan Kurt kıza niyetini belli edince kız da 'Hira'yı babasız bırakamazsın' demiş. Okan Kurt bunun üzerine kıza Demet Akalın hakkında şunları söylemiş;
"BİZİM KARI - KOCA İLİŞKİMİZ YOK"
'Kendisi bir psikopat gibi kıskançtır. Hastalık derecesinde beni kıskanır. Eve geldiğimde beni koklar. Eğer bir kadın kokusu bulursa burnumdan getirir. Bizim zaten bir karı-koca ilişkimiz yok. Biz yalandan devam ediyoruz bu ilişkiye. 'Yaşım geçiyor. Hemen evlenelim, çocuk yapalım' diye bana press yaptı. Bu yüzden evlendik.'