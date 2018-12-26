Okan Kurt Demet Akalın'ı aldattı mı? Okan Kurt'tan Demet Akalın hakkında şok eden sözler!

"BİZİM KARI - KOCA İLİŞKİMİZ YOK"

'Kendisi bir psikopat gibi kıskançtır. Hastalık derecesinde beni kıskanır. Eve geldiğimde beni koklar. Eğer bir kadın kokusu bulursa burnumdan getirir. Bizim zaten bir karı-koca ilişkimiz yok. Biz yalandan devam ediyoruz bu ilişkiye. 'Yaşım geçiyor. Hemen evlenelim, çocuk yapalım' diye bana press yaptı. Bu yüzden evlendik.'