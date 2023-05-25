Vav TV İzle
Haberler Magazin Oğuzhan Koç'tan flaş Demet Özdemir hamlesi eski kayınpederinin paylaşımını beğendi "Demet Oğuzhan'la çok güzel oynuyor"

Oğuzhan Koç'tan flaş Demet Özdemir hamlesi eski kayınpederinin paylaşımını beğendi "Demet Oğuzhan'la çok güzel oynuyor"

8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Evli yönetmenle yasak aşk yaşadığı iddialarının hemen ardından ayrılık haberleri çıkması her şeyin başlangıcı olmuştu. Geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran çift hakkında iddiaların ardı arkası kesilmezken, Demet Özdemir'in önceki gün Oğuzhan Koç'un evinden çıkması kafaları karıştırmıştı. Özdemir'in, Koç'un evinden çıkmasının ardından Koç'tan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

25.05.2023 10:48 - Son Güncelleme: 25.05.2023 10:52
Oğuzhan Koç’tan flaş Demet Özdemir hamlesi eski kayınpederinin paylaşımını beğendi Demet Oğuzhan’la çok güzel oynuyor

Geçtiğimiz günlerde Adalar Adliyesi'nde yollarını ayıran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hala magazin gündemindeki yerlerini koruyor. Demet Özdemir'in önceki Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülenmesi kafaları karıştırmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Koç'tan flaş bir hamle geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Oğuzhan Koç’tan flaş Demet Özdemir hamlesi eski kayınpederinin paylaşımını beğendi Demet Oğuzhan’la çok güzel oynuyor

Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aynı dönemde de Demet Özdemir'in evi terk ettiği haberi patlamıştı.

Oğuzhan Koç’tan flaş Demet Özdemir hamlesi eski kayınpederinin paylaşımını beğendi Demet Oğuzhan’la çok güzel oynuyor

KRİZ ÇIKTI

Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu. Özdemir, eşinin yeni filminin hem galasına hem de after partysine katılmayınca soru işaretleri iyiden iyiye arttı.

Oğuzhan Koç’tan flaş Demet Özdemir hamlesi eski kayınpederinin paylaşımını beğendi Demet Oğuzhan’la çok güzel oynuyor

Tüm bu yaşananların ardından çift ayrılığı sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla doğrulamıştı.

Oğuzhan Koç’tan flaş Demet Özdemir hamlesi eski kayınpederinin paylaşımını beğendi Demet Oğuzhan’la çok güzel oynuyor

Ünlü çift Büyükada'da Adalar Adalet Sarayı'nda boşanmıştı.

SON DAKİKA