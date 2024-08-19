Hülya Koçyiğit'te partide! Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar’ın kızları Alara 6 yaşına bastı! İşte o anlar...

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın gözbebekleri Alara, 6. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı! Minik prenses Alara için düzenlenen bu özel doğum günü partisi, aile arasında unutulmaz anlara sahne oldu. Aile üyeleri ve yakın dostları, bu mutlu günü birlikte kutlamak için bir araya geldi. Türk sinemasının efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan, partiye renk kattı. Ender Alkoçlar ve Gülşah Alkoçlar'ın da katıldığı bu özel gün, nesiller arası bir buluşma niteliğindeydi. Aslışah Alkoçlar Demirağ ve eşi Kaan Demirağ da bu anlamlı kutlamada yer aldı. Partide, Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın kızları Alara, etrafını saran sevgiyle büyürken, misafirler sevimli prensesin mutluluğunu paylaştı. Renkli süslemeler, eğlenceli oyunlar ve tabii ki bol bol kahkaha dolu bu doğum günü, Alara'nın hayatında iz bırakacak anılardan biri oldu. Alara'nın 6. yaşını kutlayan bu sevimli parti, aile bağlarının ve sevginin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşte bu unutulmaz doğum gününden sıcacık anılar!