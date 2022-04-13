RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin O Ses Türkiye ile ünlü olmuştu! Şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan'ı torbacısı yakalattı

O Ses Türkiye ile ünlü olmuştu! Şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan'ı torbacısı yakalattı

O Ses Türkiye yarışmasıyla ünlü olan şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan, kokain almak isterken yakalandı. Uyuşturucu satıcısı Veysel S., 7 Ocak'ta polis çevirmesine yakalandı. Veysel S.'nin üzerinde 4 gram kokain ele geçirildi. Kurye ifadesinde uyuşturucu Nişantaşı'ndaki bir adrese götürdüğünü söyledi. Ekiplerin yaptığı incelemede torbacıyı arayan numaranın şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan'a ait olduğu tespit edildi. Uyuşturucu satıcısıyla iletişim kurduğu belirlenen Özçolpan, "Ben sahnedeydim. Yanlış anlaşılma olmuş" diyerek kendisini savundu. Savcılık Özçolpan hakkında, "uyuşturucu madde temin etmek" suçundan soruşturma başlattı.

13.04.2022 17:23 - Son Güncelleme: 13.04.2022 17:23
O Ses Türkiye ile ünlü olmuştu! Şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan’ı torbacısı yakalattı

İddiaya göre olay şöyle yaşandı. Adını bir televizyon programıyla duyuran şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan, uyuşturucu madde almak için daha önceden tanıdığı Veysel S. isimli şahsı aradı.

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O Ses Türkiye ile ünlü olmuştu! Şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan’ı torbacısı yakalattı

7 Ocak'ta gerçekleşen olayda, uyuşturucu satıcısı Veysel S. şarkıcının isteği üzerine yanına 4 gram kokain alarak yola çıktı.

O Ses Türkiye ile ünlü olmuştu! Şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan’ı torbacısı yakalattı

Bu sırada Beşiktaş'taki polis çevirmesine takılan Veysel S.'nin pet şişenin kapağına zulalandığı uyuşturucu madde polisler tarafından bulundu.

O Ses Türkiye ile ünlü olmuştu! Şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan’ı torbacısı yakalattı

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Veysel S. söz konusu uyuşturucu maddenin kendisinden istendiğini, sadece taşıyıcılık yaptığını ve Nişantaşı'nda bulunan bir adrese teslim edeceğini ifade etti.

O Ses Türkiye ile ünlü olmuştu! Şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan’ı torbacısı yakalattı

KURYEYİ ARAYAN NUMARA ÖZÇOLPAN'IN ÇIKTI
Polislere delil olarak kendisini arayan telefon numarasını gösteren Veysel S. suçsuz olduğunu beyan etti.

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