Nurseli İdiz'in boyu kadar kızı varmış hemde en az kendisi kadar ünlü! Meğer Nurseli İdiz kızı Elif ile birlikte de rol almış
Türkiye'de oyunculuk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Kızlık adı soyadı Nuran Nurseli Çamlıbel olan Nurseli İdiz, Paylaş Benimle adlı programına konuk oldu. Nurseli İdiz'in hayatını merak eden sosyal medya kullanıcıları, Elif İdiz'i görünce şoke oldu. Annesi gibi oldukça yetenekli olan Elif, hem oyuncu hem de müzisyen... İşte başta Nurseli İdiz'in kızı olmak üzere ünlülerin çocukları.
16.08.2021 17:07
- Son Güncelleme: 16.08.2021 21:40
İşte müzisyen Cem İdiz ile 1983 yılında evlenen ve 15 yıllık eşinden 1999 yılında boşandıktan sonra da İdiz soyadını kullanmaya devam eden Nurseli İdiz'in 1985 doğumlu kızı Canan Elif İdiz başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...