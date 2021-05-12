Nurseli İdiz eteğindeki taşları bir bir döktü anlatmadığı şey bırakmadı! 'Serbest düşüş 50'li yaşlarda başladı'
Türkiye'de oyunculuk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Nurseli İdiz hayatındaki kırılma noktalarını tek tek anlattı. Maddi olarak şöhreti beceremediğini söyleyen Ediz, "Bir takım yanlışlıklar yaparak elimdeki her şeyi kaybettim. Sonra bende ruhsa sıkıntılar başladı. Bu şöhretin bedeli değil, kendi piyasaya karşı güçlü duramamanızın bedeli. Biz televizyonun ilk kurbanlarıydık" diye konuştu.
Konservatuara gitmeye karar verdiği süreci anlatan Nurseli İdiz, "Lise birde 'Midas'ın Kulakları' oyununda 1,5-2 dakikalık bir rolüm vardı. Berberin karısı rolündeydim. Deli bir kadın. Çok etkilendiler ve bana 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü verdiler. 14 yaşında karar verdim konservatuara gitmeye. Burada Yıldız Kenter'in devlet konservatuarı vardı. Zuhal Olcay ile Derya Baykal da benden 4 yaş büyüktü. Onların TRT 1'de dizilerini gördüm. Çok hayran oldum. 'Ben de Ankara Devlet Konservatuarına gideceğim' dedim" ifadelerini kullandı.
'BOĞAZİÇİ'Nİ KAZANDIM'
Oyuncu, sözlerine; "Liseyi bitirince Boğaziçi Üniversitesini kazandım. O zaman benim bölümüme (ekonomi) 450 puan ile giriliyordu. Ben 525 puan aldım normal düz liseden ve konservatuara gittim... Boğaziçi'nde okusam ne olurdu bilmiyorum. Birkaç bankayı ben krizlerden önce batırırdım" şeklinde devam etti.
'DEDEM VE AMCAM YEMEK YERKEN ÖLDÜ'
Doğum yaptıktan sonra aldığı kilolarla gündeme gelen Nurseli İdiz, konuyla ilgili; "Hep balıketliydim. Bizim aile çok kilolu. Biz Rumeliliyiz, çok iyi yemek yaparız, çok yeriz. Benim dedem, amcam falan hep yemek yerken öldüler. Dedem hanım göbeği yerken tatlı tabağının içine düştü, yemin ediyorum. Amcam rahmetli de şeker hastasıydı, dondurma yiyor o gece onu da kaybettik. Yemek dışında bir ölüm sebebi yok bizde. Ailenin en incesi benim" şeklinde konuştu.