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Nuri Bilge Ceylan'ın en çok izlenen filminde telif ihlali! Ferhat Göçer önce affetmişti sonra karar değiştirdi! Parayı beraber yiyelim

Merve Dizdar'a 76. Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü getiren ünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğinde çekilen Kuru Otlar Üstüne'de filminde Ferhat Göçer'in 'Son Aşkım' şarkısının izinsiz kullanıldığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak Nuri Bilge Ceylan kendisini aramazsa şikayetçi olacağını söyledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 10:40 Güncelleme 14 Mart 2024, 10:42
Nuri Bilge Ceylan’ın en çok izlenen filminde telif ihlali! Ferhat Göçer önce affetmişti sonra karar değiştirdi! Parayı beraber yiyelim 1

Kuru Otlar Üstüne, geçtiğimiz yılın en çok ses getiren filmlerinden biri oldu ve Nuri Bilge Ceylan imzası taşıyan filmler arasında en izlenenlerden birisi oldu.

Nuri Bilge Ceylan’ın en çok izlenen filminde telif ihlali! Ferhat Göçer önce affetmişti sonra karar değiştirdi! Parayı beraber yiyelim 2

İZİNSİZ KULLANILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Merve Dizdar'ın 76. Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandğı Kuru Otlar Üstüne'de, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer'in Son Aşkım şarkısının izinsiz kullanıldığı ortaya çıktı.

Nuri Bilge Ceylan’ın en çok izlenen filminde telif ihlali! Ferhat Göçer önce affetmişti sonra karar değiştirdi! Parayı beraber yiyelim 3

"BU SEFERLİK AFFEDİYORUM"
Eser sahiplerinin, eserleri için müzik kullanıcılarına kullanım izni ve lisansı veren, mali haklarını toplayan ve toplanan telifleri eser sahiplerine dağıtan meslek birliği olan MSG'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

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