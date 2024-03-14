Nuri Bilge Ceylan'ın en çok izlenen filminde telif ihlali! Ferhat Göçer önce affetmişti sonra karar değiştirdi! Parayı beraber yiyelim

Kuru Otlar Üstüne , geçtiğimiz yılın en çok ses getiren filmlerinden biri oldu ve Nuri Bilge Ceylan imzası taşıyan filmler arasında en izlenenlerden birisi oldu.

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"BU SEFERLİK AFFEDİYORUM"

Eser sahiplerinin, eserleri için müzik kullanıcılarına kullanım izni ve lisansı veren, mali haklarını toplayan ve toplanan telifleri eser sahiplerine dağıtan meslek birliği olan MSG'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: