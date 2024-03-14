İkinci eşi öyle biri çıktı ki duyan inanamadı... Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i 79'luk Nebahat Çehre sadece 3 yıl evli kalmış!

Türk televizyon tarihinde "Aşk-ı Memnu", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Kara Para Aşk" gibi unutulmaz dizilerdeki rolleriyle izleyicinin gönlünde taht kuran ve güzelliğiyle zamanı durduran Nebahat Çehre, kişisel hayatıyla da dikkat çekiyor. 1988 yılından bu yana yalnız yaşamını sürdüren ve gerçek aşkı bulamadığını dile getiren 79 yaşındaki usta oyuncu, evlilik hayatında da zorluklarla karşılaştı. İki defa evlenen ancak aradığı mutluluğu bulamayan Çehre, ilk evliliğinde umduğunu bulamazken, ikinci evliliği de sadece üç yıl sürdü. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem gibi isimlerle çalışarak adından söz ettiren Çehre'nin ikinci eşi hakkında ortaya çıkan sürpriz bilgiler, herkesi şaşırtıyor.