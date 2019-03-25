Nuri Alço ile sevgilisi Burcu Sezginoğlu aşk sarhoşu! Evlilik yolunda ilerleyen Nuri Alço kaç yaşında?
Yeşilçam'ın gazozcu çapkını olarak bilinen oyuncusu Nuri Alço, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burcu Sezginoğlu'ya gittikleri bir eğlence mekanında evlilik teklifi etti. Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diye sordu. Peki, evliliğe ilk adımı atan Nuri Alço kaç yaşında? İşte Nuri Alço'nun sevgilisi Burcu Sezginoğlu'ya evlilik teklifi ederkenki anları...
Nuri Alço Burcu Sezginoğlu'ya evlilik teklifi etti. 10 yıldır birlikte olan Nuri Alço ile Burcu Sezginoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Yeşilçam'da genç kızların gazozuna ilaç attığı rollerle akıllara kazınan Alço'nun bu mutlu anı hakkında sosyal medya kullanıcılarından birbirinden komik yorumlar geldi. Peki, evlilik yoluna giren Nuri Alço kaç yaşında?
NURİ ALÇO'NUN BURCU SEZGİNOĞLU'YA EVLİLİK TEKLİFİ ETTİĞİ O AN! - TIKLA İZLE