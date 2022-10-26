Nurgül Yeşilçay kırmızılar içinde paylaştı! Hem göğüsten hem bacaktan dekolte veren Nurgül’e ilk yorum Deniz Seki’den! “Gözümüzün önünde...”
İkinci Bahar dizisinde canlandırdığı Gülsüm karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay; Anlat İstanbul, Asmalı Konak, Ezo Gelin gibi birçok yapımda rol aldı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, sevgilisi Necati Kocabay ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşuldu. Yeşilçay bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, kırmızı elbisesi ile verdiği pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncuya ilk yorum ise şarkıcı Deniz Seki'den geldi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın o paylaşımları...
26.10.2022 18:26 - Son Güncelleme: 26.10.2022 18:26
Nurgül Yeşilçay, İkinci Bahar dizisinde canlandırdığı Gülsüm karakteriyle adını duyurdu ve Asmalı Konak ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.