Nurgül Yeşilçay'dan görgüsüzlük itirafı! İlk büyük kazancıyla ilgili anlattıkları kahkahaya boğdu!
Oyunculuğu ve neşeli tavırlarıyla adından sıkça söz ettiren Nurgül Yeşilçay, katıldığı bir programda yaptığı samimi açıklamalarla magazin gündemine oturdu. Gençlik yıllarına ve kariyerinin ilk dönemine dair eğlenceli anılarını paylaşan ünlü oyuncu, ilk büyük kazancını elde ettiğinde hiç vakit kaybetmeden galeriye gidip en pahalı arabayı satın aldığını itiraf etti. Necati Kocabay ile olan ilişkisi hakkında da konuşan oyuncu, evlilik planlarına açıklık getirdi.
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