Yeşilçay, şu ifadeleri kullandı: "İlk parayı aldım... Hayattaki bütün görgüsüzlükleri yaşadığım için çok mutluyum! Hiçbir görgüsüzlük kalmadı bu yaşıma yani. Gittim, dedim ki şeye, galeriye; 'En pahalısı hangisi?' dedim. İki tane gösterdi. Dedi ki 'Biri bu, biri bu'. Tamam dedim, bunu alıyorum."