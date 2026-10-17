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Nurgül Yeşilçay'dan görgüsüzlük itirafı! İlk büyük kazancıyla ilgili anlattıkları kahkahaya boğdu!

Oyunculuğu ve neşeli tavırlarıyla adından sıkça söz ettiren Nurgül Yeşilçay, katıldığı bir programda yaptığı samimi açıklamalarla magazin gündemine oturdu. Gençlik yıllarına ve kariyerinin ilk dönemine dair eğlenceli anılarını paylaşan ünlü oyuncu, ilk büyük kazancını elde ettiğinde hiç vakit kaybetmeden galeriye gidip en pahalı arabayı satın aldığını itiraf etti. Necati Kocabay ile olan ilişkisi hakkında da konuşan oyuncu, evlilik planlarına açıklık getirdi.

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Nurgül Yeşilçay Geçmişine Gülümseyerek Bakıyor

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, samimiyeti ve dobralığıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçmişteki deneyimlerine bugün gülümseyerek baktığını belirten ünlü oyuncu, hayatın farklı dönemlerindeki tercihlerini ve pişmanlık duymadığı çılgınlıklarını ilk kez bu kadar net bir dille anlattı.

İlk Büyük Para: Nurgül Yeşilçay’ın Harcama Anısı

"EN PAHALISI HANGİSİ?" DEYİP SATIN ALDI

"Asmalı Konak" döneminden sonra kazandığı ilk büyük parayı nasıl harcadığını da anlatan Nurgül Yeşilçay, o dönem küçük bir araba almaya bile parasının yetmediğini söyledi.

Yeşilçay’dan Lüks Otomobil Anısı

İlk ciddi kazancını aldıktan sonra bir galeriye gittiğini anlatan oyuncu, "En pahalısı hangisi?" diye sorduğunu ve gösterilen otomobillerden birini satın aldığını belirtti.

Nurgül Yeşilçay: Görgüsüzlüklerimle Mutluyum

Yeşilçay, şu ifadeleri kullandı: "İlk parayı aldım... Hayattaki bütün görgüsüzlükleri yaşadığım için çok mutluyum! Hiçbir görgüsüzlük kalmadı bu yaşıma yani. Gittim, dedim ki şeye, galeriye; 'En pahalısı hangisi?' dedim. İki tane gösterdi. Dedi ki 'Biri bu, biri bu'. Tamam dedim, bunu alıyorum."

Gençlik Yıllarındaki Marka Takıntıları

O dönem yaptığı bu otomobil alışverişinin ardından günlerce gezip tozduğunu belirten Yeşilçay, gençlik yıllarında marka takıntılarının da bulunduğunu ifade etti.

Hayatı Doya Doya Yaşamanın Güzelliği

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj veren ünlü oyuncu, hayatın her evresini doyasıya yaşamanın güzelliğine vurgu yaparak, "Hayattaki bütün görgüsüzlükleri yaşadığım için çok mutluyum" dedi.

Düğün Hazırlıkları İçin Gücüm Yok

DÜĞÜN KONUSUNDA NE DEDİ? "GÜCÜM YOK"

Geçmişteki anılarının yanı sıra özel hayatına dair de net konuşan Yeşilçay, yaklaşık sekiz yıldır Necati Kocabay ile birlikte sürdürdüğü ilişkisine değindi.

Düğün İçin Eğlenceli Çağrı: Tertip Edin!

Kocabay'ın ailesinin büyük bir düğün istediğini ancak kendisinin düğün hazırlığı yapacak enerjisinin kalmadığını belirten oyuncu, esprili bir çağrıda bulundu:

"Ben istemiyorum yani düğün. Düğüne yemin ediyorum harcayacak şeyim yok. Gücüm yok. Her zaman söylediğim gibi tekrar söylüyorum buradan arkadaşlarıma, eşime, dostuma. Siz tertip edin düğünü."

Yeşilçay’dan Düğün Esprisi Gülümsetti

Nurgül Yeşilçay'ın "Ben katılımcı olarak bulunacağım." sözleri gülümsetti.

Necati Kocabay’a Olan Sevgisiyle Yeşilçay

Nikah masasına oturmaya karşı olmadığını da vurgulayan ünlü oyuncu, sevgilisine olan sevgisini "Ben seviyorum Necati'yi. Çok seviyorum. Bayılıyorum. Hastasıyım" sözleriyle dile getirdi.

(Fotoğraflar Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.)

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