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Haberler Magazin Nur topu gibi yeni bir kaosumuz var! Çağla Şıkel "Kaka"dan girdi Mehmet Ali Erbil bombaladı "Kulisimden çıkmazdı hangi anlamda anlarsanız anlayın"

Nur topu gibi yeni bir kaosumuz var! Çağla Şıkel "Kaka"dan girdi Mehmet Ali Erbil bombaladı "Kulisimden çıkmazdı hangi anlamda anlarsanız anlayın"

2015 yılında Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra kimseyle görüntü vermeyen Çağla Şıkel, 8 yıl sonra kural bozmuş avukat sevgili Nail Gönenli ile görüntü vermişti. Bu gelişme sonrası ortalık karıştı. "Her şey gördüğünüz gibi" diyerek aşkı doğrulamış olan Çağla Şıkel'e hiç beklemediği bir yerden salvolar geldi. O isim Mehmet Ali Erbil'den başkası değil. Bakın neler oldu neler.

01.02.2023 11:03 - Son Güncelleme: 01.02.2023 11:05
Nur topu gibi yeni bir kaosumuz var! Çağla Şıkel Kakadan girdi Mehmet Ali Erbil bombaladı Kulisimden çıkmazdı hangi anlamda anlarsanız anlayın

Adı son dönemde pek çok isimle anılsa da net olarak bir açıklama yapmayan Çağla Şıkel sonunda aşk bombasını patlatmıştı.Sonrasında ortalık karıştı. Bakın neden.

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Nur topu gibi yeni bir kaosumuz var! Çağla Şıkel Kakadan girdi Mehmet Ali Erbil bombaladı Kulisimden çıkmazdı hangi anlamda anlarsanız anlayın

Şıkel'in bir süredir avukat Nail Gönenli'yle beraber olduğu iddiası konuluşuyordu.

Nur topu gibi yeni bir kaosumuz var! Çağla Şıkel Kakadan girdi Mehmet Ali Erbil bombaladı Kulisimden çıkmazdı hangi anlamda anlarsanız anlayın

BÖYLE OLUR ÇAĞLA'NIN BOMBASI

Sosyal medyanın en çok sevdiği ünlülerden olan Çağla Şıkel aşk orucunu genç avukat Nail Gönenli ile bozdu. Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliği sonrası ilk kez sevgilisiyle görüntülenmişti.

Nur topu gibi yeni bir kaosumuz var! Çağla Şıkel Kakadan girdi Mehmet Ali Erbil bombaladı Kulisimden çıkmazdı hangi anlamda anlarsanız anlayın

Çağla Şıkel'in bir süredir ünlü avukat Nail Gönenli'yle sevgili olduğu öğrenilmişti.

Nur topu gibi yeni bir kaosumuz var! Çağla Şıkel Kakadan girdi Mehmet Ali Erbil bombaladı Kulisimden çıkmazdı hangi anlamda anlarsanız anlayın

Her gece başka bir mekanda eğlenirken görüntülenen Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli son olarak ise genç avukatın evine girerken objektiflere yakalandı.

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