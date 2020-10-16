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Nur Fettahoğlu'nun eski hali sosyal medyayı salladı! Bir dönem spikerlik yapan Nur Fettahoğlu...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Nur Fettahoğlu'nun eski halini görenler şaştı kaldı. Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun beş çocuğundan biri olarak Duisburg, Almanya'da doğan 39 yaşındaki Nur Fettahoğlu 2013 yılında Levent Veziroğlu ile evlendi. Peki başarılı oyuncunun bir dönem spikerlik yaptığını biliyor muydunuz? Nur Fettahoğlu'nun değişimi sizi çok şaşırtacak. İşte başta Nur Fettahoğlu olmak üzere ünlülerin değişimleri...

16.10.2020 14:18 - Son Güncelleme: 16.10.2020 14:19
Nur Fettahoğlu'nun eski hali sosyal medyayı salladı! Bir dönem spikerlik yapan Nur Fettahoğlu...

Başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu'nun spikerlik günlerine ait bu görüntüleri sosyal medyayı salladı. Nur Fettahoğlu'nun değişimi gözlerden kaçmadı. İşte başta Nur Fettahoğlu olmak üzere ünlülerin yıllar içerisimdeki değişimleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nur Fettahoğlu'nun eski hali sosyal medyayı salladı! Bir dönem spikerlik yapan Nur Fettahoğlu...

Şeyma Subaşı

Nur Fettahoğlu'nun eski hali sosyal medyayı salladı! Bir dönem spikerlik yapan Nur Fettahoğlu...

Serenay Sarıkaya

Nur Fettahoğlu'nun eski hali sosyal medyayı salladı! Bir dönem spikerlik yapan Nur Fettahoğlu...

Fahriye Evcen

Nur Fettahoğlu'nun eski hali sosyal medyayı salladı! Bir dönem spikerlik yapan Nur Fettahoğlu...

Türkan Şoray

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