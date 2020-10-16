Haberler Galeri Magazin Nur Fettahoğlu'nun eski hali sosyal medyayı salladı! Bir dönem spikerlik yapan Nur Fettahoğlu...

Nur Fettahoğlu'nun eski hali sosyal medyayı salladı! Bir dönem spikerlik yapan Nur Fettahoğlu...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Nur Fettahoğlu'nun eski halini görenler şaştı kaldı. Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun beş çocuğundan biri olarak Duisburg, Almanya'da doğan 39 yaşındaki Nur Fettahoğlu 2013 yılında Levent Veziroğlu ile evlendi. Peki başarılı oyuncunun bir dönem spikerlik yaptığını biliyor muydunuz? Nur Fettahoğlu'nun değişimi sizi çok şaşırtacak. İşte başta Nur Fettahoğlu olmak üzere ünlülerin değişimleri...

16.10.2020 14:18 - Son Güncelleme: 16.10.2020 14:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





