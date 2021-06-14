Nur Fettahoğlu eski eşi Levent Veziroğlu ile tatilde! Gün boyu dans etti...

Nur Fettahoğlu eski eşi Levent Veziroğlu ile tatilde! Gün boyu dans eden oyuncu Nur Fettahoğlu, tatil görüntüleri ile gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz mart ayında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Levent Veziroğlu ve kızları Elisa Güzin'le birlikte Bodrum'da tatil yapan Fettahoğlu, bir beachte eğlenirken objektife takıldı. Son olarak Kağıt Ev dizisinde Aylin karakteri ile izleyici karşısına çıkan 40 yaşındaki oyuncu, sezonun yorgunluğunu gün boyu dans ederek attı. İşte Nur Nur Fettahoğlu ve eski eşinin tatil görüntüleri...

14.06.2021 12:08 - Son Güncelleme: 14.06.2021 12:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





