Nur Fettahoğlu eski eşi Levent Veziroğlu ile tatilde! Gün boyu dans etti...
Nur Fettahoğlu eski eşi Levent Veziroğlu ile tatilde! Gün boyu dans eden oyuncu Nur Fettahoğlu, tatil görüntüleri ile gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz mart ayında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Levent Veziroğlu ve kızları Elisa Güzin'le birlikte Bodrum'da tatil yapan Fettahoğlu, bir beachte eğlenirken objektife takıldı. Son olarak Kağıt Ev dizisinde Aylin karakteri ile izleyici karşısına çıkan 40 yaşındaki oyuncu, sezonun yorgunluğunu gün boyu dans ederek attı. İşte Nur Nur Fettahoğlu ve eski eşinin tatil görüntüleri...
14.06.2021 12:08
- Son Güncelleme: 14.06.2021 12:08
GÜN BOYU DANS ETTİ...
Geçtiğimiz mart ayında 8 yıllık evliliklerini sonlandıran Nur Fettahoğlu ve Levent Veziroğlu birlikte tatile çıktı. Eski eşler Bodrum'daki Dalga Beach'te eğlenirken objektife takıldı.
Kızını bakıcısına emanet eden Fettahoğlu, gün boyu dans edip gönlünce eğlendi.
Eski eşiyle mekan içersinde bir araya gelip sohbet eden güzel oyuncu, sezonun yorgunluğunu attı.
ESKİ EŞİ VE KIZIYLA BİRLİKTE MEKANDAN AYRILDI
Akşam saatlerinde kızını kucaklayan Nur Fettahoğlu, eski eşi Levent Veziroğlu ve kızı Elisa Güzin Veziroğlu ile birlikte mekandan ayrıldı.
2015 yılında boşanan Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu, karar kesinleşmeden evliliklerine devam etme kararı alıp mahkemeye başvurmuştu.