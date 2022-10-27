Nükhet Duru 'bir dur deyin' dedi kadınların tayt giymesine isyan etti! Nükhet Duru'nun bu sözleri çok su götürür
70'li ve 80'li yıllarda Türkiye'de popüler müziğin en güçlü seslerinden ve en meşhur şarkıcılarından biri olan Nükhet Duru'nun bu sözleri çok konuşulacak cinsten. Türkiye'de popüler müziğin en güçlü ve en meşhur seslerinden biri olan 68 yaşındaki sanatçı, önceki gün Çırağan Sarayı'nda katıldığı davet öncesi çok konuşulacak sözlere imzasını attı. Nükhet Duru, kadınların sokakta tayt giymesine karşı olduğunu söyledi. İşte detaylar...
27.10.2022 08:57 - Son Güncelleme: 27.10.2022 08:57
Nükhet Duru, önceki gün bir markanın yeni koleksiyon tanıtımına katıldı. Ünlü sanatçı defilenin ardından yaptığı açıklamada kadınlarda hiç sevmediği tarzı açıkladı. Nükhet Duru, nam-ı diğer 'Nünü'nün bu sözleri çok konuşulacak cinsten.
"STAR SİSTEMİNE KARŞIYIM"
Nükhet Duru, defile öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.
"NE OLUR BU TAYT OLAYINA 'DUR' DEYİN ARTIK"
Kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu söyleyen Nükhet Duru, dikkat çeken şu açıklamaya imza attı: