Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy’un eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer 16’sında evlenen sanatçı...
Gerçek ismi Hatice Yıldız Levent olan fakat Muazzez Ersoy adıyla tanınan ünlü sanatçı, Afara adlı programa konuk olmasının üzerine gündeme geldi. Birçok internet kullanıcısı da Ersoy'un hayatını merak edip araştırmaya başladı. İstanbul'un Kasımpaşa semtinde yoksul bir ailede dünyaya gelen ünlü şarkıcının, özellikle aşk hayatı merak edildi. 'Bir Fincan Kahve Olsam, Kırılsın Ellerim', Kader Diyemezsin', 'Kahverengi Gözlerin' şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçı hakkında en çok "Muazzez Ersoy evli mi?", "Muazzez Ersoy'un eski eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Henüz 16'sındayken ilk evliliğini yapan Ersoy'un ikinci eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Muazzez Ersoy'un ünlü bir oyuncu olan eski eşi kimmiş...
27.05.2022 23:55 - Son Güncelleme: 27.05.2022 23:55
Nostaljik şarkılardaki başarısından dolayı "Nostalji Kraliçesi" olarak bilinen Muazzez Ersoy, sunuculuğunu Uğur Aslan'ın üstlendiği Afara adlı eğlence programına konuk olmasının ardından gündeme geldi.
İnternet kullanıcıları, "Muazzez Ersoy evli mi?", "Muazzez Ersoy'un eski eşi kim?", "Muazzez Ersoy kaç kez evlendi?" sorularının yanıtlarını arattı.