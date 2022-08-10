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Haberler Magazin 100 kilo veren Aslı Samat’ın inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! “Şişman kızlara aşık olmuyor” diyen Aslı’nın son haline bakın...

100 kilo veren Aslı Samat’ın inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! “Şişman kızlara aşık olmuyor” diyen Aslı’nın son haline bakın...

Aslı Samat'ın inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! İlk olarak 2015 yılında Uzaklarda Arama filminde rol alan Aslı Samat, atv'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Melike karakteriyle hafızalara kazındı. Magazin gündeminden uzak bir yaşan sürdüren ünlü oyuncu, değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. Tüp mide operasyonu geçiren ve 100 kilo veren Samat, adeta bambaşka biri oldu. Son haliyle sosyal medyayı sallayan oyuncu, itirafları da peş peşe sıraladı. Samat'ın "Erkekler şişman kızlara aşık olmuyor" sözleri ise dikkat çekti. İşte Aslı Samat'ın son hali ve son hali...

10.08.2022 23:33 - Son Güncelleme: 10.08.2022 23:58
100 kilo veren Aslı Samat’ın inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! “Şişman kızlara aşık olmuyor” diyen Aslı’nın son haline bakın...

İlk olarak 2015 yılında 'Uzaklarda Arama' filminde rol alan Aslı Samat'ın yıldızı Hercai dizisindeki Melike karakteriyle parladı.

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100 kilo veren Aslı Samat’ın inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! “Şişman kızlara aşık olmuyor” diyen Aslı’nın son haline bakın...

Başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tüp mide ameliyatıyla kilo veren Samat, zayıfladıktan sonra erkeklerin davranışlarının nasıl değiştiğini anlattı.

100 kilo veren Aslı Samat’ın inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! “Şişman kızlara aşık olmuyor” diyen Aslı’nın son haline bakın...

Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

100 kilo veren Aslı Samat’ın inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! “Şişman kızlara aşık olmuyor” diyen Aslı’nın son haline bakın...

Samat, şunları söyledi: "Daha yeni 1.5 aylık ameliyatlıyım. Dokuz yıldır verilen kiloların estetikle devamı gibiydi.

100 kilo veren Aslı Samat’ın inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! “Şişman kızlara aşık olmuyor” diyen Aslı’nın son haline bakın...

Kol ve karın bölgesinden estetik ameliyat oldum. Spor ve diyete devam ediyorum. 10 senede her şeyi tamamlamam gerekiyor"

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