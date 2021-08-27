Niran Ünsal kızı Hande Ünsal'ı fena ele verdi! Estetiksiz halini paylaştı görenler şaştı kaldı ‘Bu Hande olamaz’
Niran Ünsal kızı Hande Ünsal'ı fena ele verdi! Niran Ünsal, sosyal medyada 'tbt' notuyla geçmiş zamana ait fotoğrafların yayınlandığı Perşembe gününü boş geçmedi. Ünsal, kendisi gibi şarkıcı olan kızı Hande Ünsal ile yıllar önce verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü şarkıcı Hande Ünsal'ın estetiksiz halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafa, "Bu Hande olamaz", "Doğal güzel sanıyordum", "Hande de estetikli çıktı" yorumları yapıldı. İşte Niran Ünsal'ın paylaştığı Hande Ünsal'ın estetiksiz hali...
27.08.2021 19:06
- Son Güncelleme: 27.08.2021 19:06
Niran Ünsal, kendisi gibi şarkıcı olan kızı Hande Ünsal ile geçen yıllara ait bir karesini Instagram sayfasında yayınladı.
Ünlü şarkıcının kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan paylaşımında Hande Ünsal'ın estetiksiz hali dikkat çekti.
Niran Ünsal'ın bu geçmişe dönük paylaşımı sonrası Hande Ünsal'ın yüzündeki değişiklikler de ortaya çıktı. Genç popçunun, çene implantı (çene uzatma), bişektomi (yanak yağı alma) ameliyatları yaptırdığı iddia edildi.