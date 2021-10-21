Nilperi Şahinkaya vücudunu saran ışıl ışıl elbisesiyle ortalığı yaktı geçti! Süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu
Nilperi Şahinkaya vücudunu saran ışıl ışıl elbisesiyle ortalığı yaktı geçti! Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, vücudunu saran mini elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma yorum ve beğeni yağdı. Takipçilerinin iltifat yağmuruna tuttuğu Şahinkaya'nın fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Nilperi Şahinkaya'nın sosyal medyayı yıkıp geçen o paylaşımı...
21.10.2021 18:19
- Son Güncelleme: 21.10.2021 18:19
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.