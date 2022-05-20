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Nilperi Şahinkaya teklifi açıkladı duyan inanamadı 'yere yatsam beni çiğner misin?' Olay kadın Nilperi Şahinkaya...

Oynadığı dizilerle son dönemin en gözde oyuncularından biri olan 34 yaşındaki Nilperi Şahinkaya yıldızını parlatmaya devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Nilperi Şahinkaya'nın neredeyse her paylaşımı olay. Geçtiğimiz günlerde kariyeri ve özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Nilperi Şahinkaya, kendisine gelen bir teklifi açıklayınca olanlar oldu.

20.05.2022 09:56 - Son Güncelleme: 20.05.2022 09:56
Nilperi Şahinkaya teklifi açıkladı duyan inanamadı ’yere yatsam beni çiğner misin?’ Olay kadın Nilperi Şahinkaya...

İbrahim Selim'in YouTube üzerinden yayınladığı gece şovuna katılan Nilperi Şahinkaya, şoke eden açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

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Nilperi Şahinkaya teklifi açıkladı duyan inanamadı ’yere yatsam beni çiğner misin?’ Olay kadın Nilperi Şahinkaya...

Nilperi Şahinkaya katıldığı bir programda "Aldığın en tuhaf teklif ne?" sorusuna şöyle cevap verdi...

Nilperi Şahinkaya teklifi açıkladı duyan inanamadı ’yere yatsam beni çiğner misin?’ Olay kadın Nilperi Şahinkaya...

Nilperi Şahinkaya, aynı anda hem komik hem de şaşırtıcı olan açıklamaya şu sözlerle başladı, 'Sosyal medyada ayakçılar, ayak severler var.'.

Nilperi Şahinkaya teklifi açıkladı duyan inanamadı ’yere yatsam beni çiğner misin?’ Olay kadın Nilperi Şahinkaya...

Herkesi kahkahalara boğan Nilperi Şahinkaya sözlerine şu şekilde devam etti:

''Yere yatsam beni çiğner misin? Ayaklarını yıkayabilir miyim?' diyenler oldu'

Nilperi Şahinkaya teklifi açıkladı duyan inanamadı ’yere yatsam beni çiğner misin?’ Olay kadın Nilperi Şahinkaya...

Sosyal medyada bu durumun pek çok kadının başına geldiğini, yalnızca kendisine özel bir durum olmadığını ve kendisinin çok tuhaf bulduğunu söyleyen Nilperi, 'Bütün kadınların başına geliyor. Ben çok tuhaf buluyorum' diyerek sözlerini noktaladı.

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