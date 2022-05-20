Nilperi Şahinkaya teklifi açıkladı duyan inanamadı 'yere yatsam beni çiğner misin?' Olay kadın Nilperi Şahinkaya...
Oynadığı dizilerle son dönemin en gözde oyuncularından biri olan 34 yaşındaki Nilperi Şahinkaya yıldızını parlatmaya devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Nilperi Şahinkaya'nın neredeyse her paylaşımı olay. Geçtiğimiz günlerde kariyeri ve özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Nilperi Şahinkaya, kendisine gelen bir teklifi açıklayınca olanlar oldu.
20.05.2022 09:56 - Son Güncelleme: 20.05.2022 09:56
İbrahim Selim'in YouTube üzerinden yayınladığı gece şovuna katılan Nilperi Şahinkaya, şoke eden açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
Nilperi Şahinkaya katıldığı bir programda "Aldığın en tuhaf teklif ne?" sorusuna şöyle cevap verdi...
Nilperi Şahinkaya, aynı anda hem komik hem de şaşırtıcı olan açıklamaya şu sözlerle başladı, 'Sosyal medyada ayakçılar, ayak severler var.'.
Herkesi kahkahalara boğan Nilperi Şahinkaya sözlerine şu şekilde devam etti:
''Yere yatsam beni çiğner misin? Ayaklarını yıkayabilir miyim?' diyenler oldu'