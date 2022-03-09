Nilperi Şahinkaya sütyensiz pozuyla çok konuşuldu! Yeleğinin içine hiçbir şey giymeyen Nilperi’ye ilk yorum Merve Dizdar’dan!
Nilperi Şahinkaya sütyensiz pozuyla çok konuşuldu! Aynen Aynen isimli dizi projesine devam eden ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yelek ve pantolondan oluşan pembe takımıyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği iddialı poza ilk yorum ise Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar'dan geldi. İşte Nilperi Şahinkaya'nın o pozu...
09.03.2022 18:08 - Son Güncelleme: 09.03.2022 18:08
Aynen Aynen isimli dizi projesine devam eden ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
MERVE DİZDAR KAYITSIZ KALMADI!
Masumlar Aparmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar da meslektaşının iddialı pozuna kayıtsız kalmadı.
Merve Dizdar, Şahinkaya'nın paylaşımına emojilerle yorum yaparak fotoğrafı beğendiğini dile getirdi.