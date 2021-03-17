Nilperi Şahinkaya leopar minisi file çoraplarıyla 'doğal habitatında' dedi koltuk tepesine çıktı! Ortalığı yıktı geçti
Oynadığı dizilerle son dönemin en gözde oyuncularından biri olan 33 yaşındaki Nilperi Şahinkaya yıldızını parlatmaya devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Nilperi Şahinkaya'nın neredeyse her paylaşımı olay. Paylaşımlarında genellikle sınır tanımayan Nilperi Şahinkaya 'doğal habitatında' notunu düştüğü fotoğraflarında leopar mini elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı.
17.03.2021 17:44
- Son Güncelleme: 17.03.2021 18:21