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Nilperi Şahinkaya leopar minisi file çoraplarıyla 'doğal habitatında' dedi koltuk tepesine çıktı! Ortalığı yıktı geçti

Oynadığı dizilerle son dönemin en gözde oyuncularından biri olan 33 yaşındaki Nilperi Şahinkaya yıldızını parlatmaya devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Nilperi Şahinkaya'nın neredeyse her paylaşımı olay. Paylaşımlarında genellikle sınır tanımayan Nilperi Şahinkaya 'doğal habitatında' notunu düştüğü fotoğraflarında leopar mini elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı.

17.03.2021 17:44 - Son Güncelleme: 17.03.2021 18:21
Nilperi Şahinkaya leopar minisi file çoraplarıyla 'doğal habitatında' dedi koltuk tepesine çıktı! Ortalığı yıktı geçti

Rol aldığı dizilerdeki karakterleriyle her daim farkını ortaya koyan Nilperi Şahinkaya, Instagram'daki paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nilperi Şahinkaya leopar minisi file çoraplarıyla 'doğal habitatında' dedi koltuk tepesine çıktı! Ortalığı yıktı geçti

Kerem Bürsin ile beraber rol aldıkları BluTV'de yayımlanan Aynen Aynen dizisindeki seksi hallerini Instagram'ına da taşıyor.

Nilperi Şahinkaya leopar minisi file çoraplarıyla 'doğal habitatında' dedi koltuk tepesine çıktı! Ortalığı yıktı geçti

Güzel oyuncunun son paylaşımları ise bu duruma resmen birkaç örnek... Şahinkaya, Instagram'dan paylaştığı son fotoğraflarla adeta ortalığı yaktı.

Nilperi Şahinkaya leopar minisi file çoraplarıyla 'doğal habitatında' dedi koltuk tepesine çıktı! Ortalığı yıktı geçti

"DOĞAL HABİTATINDA"

1,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan başarılı oyuncu, son olarak leopar desenli süper mini elbiseli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Nilperi Şahinkaya leopar minisi file çoraplarıyla 'doğal habitatında' dedi koltuk tepesine çıktı! Ortalığı yıktı geçti

Koltuğun tepesinde pozlar veren oyuncu paylaşımına "Doğal habitatında" notunu ekledi.