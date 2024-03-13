Nihat Hatipoğlu'nun çocuklarına bakın! Said, Osman ve Mustafa Hatipoğlu'nu gören birbirine benzetemedi! "Alakaları yok..."

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Nihat Hatipoğlu'nun sunmuş olduğu ATV'deki Ramazan İftar ve Sahur programı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. Ancak, izleyicilerin dikkatini çeken bir diğer konu ise Hatipoğlu'nun çocukları. Said, Osman ve Mustafa Hatipoğlu, birbirinden tamamen farklı görünümleriyle izleyicileri şaşırtıyor. 3 oğlu bir de torunu olan Nihat Hatipoğlu'nun çocuklarını görenler kardeşlerin birbirlerine hiç benzemediğine yönelik yorumlar yapıyor. İşte üçü de birbirinden farklı görünen Hatipoğlu kardeşler...