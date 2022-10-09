Nihat Doğan ve Kendall Jenner'ın olay görüntüsü! Baba olacağı ortaya çıkmıştı o kare sonrası sosyal medya: "Nihat Bey ne yapıyorsunuz?"
Nihat Doğan ve Kendall Jenner'ın olay görüntüsü! Baba olacağı ortaya çıkmıştı o kare sonrası sosyal medyada Doğan'a yorum yağdı. Seda Sayan'ın eski aşkı olarak hafızalara kazınan Nihat Doğan, ağustos ayında sessiz sedasız evlenmişti. Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla ani gelişen evlilik kararının nedeni de belli olmuştu. Konuk olduğu programda bebeğinin cinsiyetini açıklayan ve 'İsmi de hazır' diyen Nihat Doğan'ın Kendall Jenner'la karesi sosyal medyayı salladı.
"NİHAT BEY NE YAPIYORSUNUZ?
Nihat Doğan ve Kendall Jenner'ın olay görüntüsü! Baba olacağı ortaya çıkmıştı o kare sosyal medyayı salladı, "Bu gerçek mi?" , "Nihat Bey ne yapıyorsunuz?" yorumları yağdı.
Nihat Doğan'ın evlendiği haberi herkesi şoke etti. Bir süre Al Sana Haber programında sunucu olan Nihat Doğan o dönem bir güzellik merkezine ortak olmuştu. Erol Köse'nin iddiasına göre bu dönemde güzellik merkezinin diğer ortağı Sevim ile aşk yaşayan Nihat Doğan sevgilisinden ayrıldı. Ayrılık kararı sonrası ortak olduğu güzellik merkezini sevgilisine veren Nihat Doğan aradığı aşkı ise İranlı hayranında buldu.
Nihat Doğan, İranlı hayranıyla sessiz sedasız dünya evine girdi. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi. Sürpriz bir nikâhla evlenen ünlü şarkıcının eşinin adının 'Arzu' olduğu öğrenildi.