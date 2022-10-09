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Haberler Magazin Nihat Doğan ve Kendall Jenner'ın olay görüntüsü! Baba olacağı ortaya çıkmıştı o kare sonrası sosyal medya: "Nihat Bey ne yapıyorsunuz?"

Nihat Doğan ve Kendall Jenner'ın olay görüntüsü! Baba olacağı ortaya çıkmıştı o kare sonrası sosyal medya: "Nihat Bey ne yapıyorsunuz?"

Nihat Doğan ve Kendall Jenner'ın olay görüntüsü! Baba olacağı ortaya çıkmıştı o kare sonrası sosyal medyada Doğan'a yorum yağdı. Seda Sayan'ın eski aşkı olarak hafızalara kazınan Nihat Doğan, ağustos ayında sessiz sedasız evlenmişti. Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla ani gelişen evlilik kararının nedeni de belli olmuştu. Konuk olduğu programda bebeğinin cinsiyetini açıklayan ve 'İsmi de hazır' diyen Nihat Doğan'ın Kendall Jenner'la karesi sosyal medyayı salladı.

09.10.2022 09:10 - Son Güncelleme: 09.10.2022 09:15
Nihat Doğan ve Kendall Jenner’ın olay görüntüsü! Baba olacağı ortaya çıkmıştı o kare sonrası sosyal medya: Nihat Bey ne yapıyorsunuz?

"NİHAT BEY NE YAPIYORSUNUZ?

Nihat Doğan ve Kendall Jenner'ın olay görüntüsü! Baba olacağı ortaya çıkmıştı o kare sosyal medyayı salladı, "Bu gerçek mi?" , "Nihat Bey ne yapıyorsunuz?" yorumları yağdı.

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Nihat Doğan ve Kendall Jenner’ın olay görüntüsü! Baba olacağı ortaya çıkmıştı o kare sonrası sosyal medya: Nihat Bey ne yapıyorsunuz?

Nihat Doğan'ın evlendiği haberi herkesi şoke etti. Bir süre Al Sana Haber programında sunucu olan Nihat Doğan o dönem bir güzellik merkezine ortak olmuştu. Erol Köse'nin iddiasına göre bu dönemde güzellik merkezinin diğer ortağı Sevim ile aşk yaşayan Nihat Doğan sevgilisinden ayrıldı. Ayrılık kararı sonrası ortak olduğu güzellik merkezini sevgilisine veren Nihat Doğan aradığı aşkı ise İranlı hayranında buldu.

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Nihat Doğan ve Kendall Jenner’ın olay görüntüsü! Baba olacağı ortaya çıkmıştı o kare sonrası sosyal medya: Nihat Bey ne yapıyorsunuz?

Nihat Doğan, İranlı hayranıyla sessiz sedasız dünya evine girdi. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi. Sürpriz bir nikâhla evlenen ünlü şarkıcının eşinin adının 'Arzu' olduğu öğrenildi.

Nihat Doğan ve Kendall Jenner’ın olay görüntüsü! Baba olacağı ortaya çıkmıştı o kare sonrası sosyal medya: Nihat Bey ne yapıyorsunuz?

Hamilelik haberi düğünün önüne geçerken ünlü türkücüden konuyla ilgili jet hızıyla bir açıklama geldi. Hamilelik haberlerine açıklık getiren Doğan, şunları söyledi: "Arzu Hanım'ın peşinden çok koştum, evlenmek için çok uğraştım. Sonra annemle İran'a gidip ailesinden istedik"

Nihat Doğan ve Kendall Jenner’ın olay görüntüsü! Baba olacağı ortaya çıkmıştı o kare sonrası sosyal medya: Nihat Bey ne yapıyorsunuz?

Baba olacağı için heyecanlı olduğunu da sözlerine ekleyen Doğan, şöyle devam etti: "Dostlarımız haber vermeden evlendiğimiz için kırılmış ama bebek için elimizi çabuk tutmak istedik. Allah nasip ederse, daha sonra büyük bir düğün yapacağız"

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