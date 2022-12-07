Nihat Doğan oğluna vereceği ismi açıkladı duyan sözlük karıştırmaya başladı! Bahar Candan 'ın annesiyle kuliste cinsel ilişkiye...
Sevim Alan'la birbirine giren Nihat Doğan hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İddiaya göre; Nihat Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'ın kuliste cinsel ilişkiye girdi. Bunun üzerine Doğan'ın hamile eşi Arzu Doğan'ın evi terk ettiği öne sürüldü. Ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt veren ünlü çift şu sıralar çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Nihat Doğan, doğacak olan erkek çocuklarına vereceği ismi açıkladı. Doğan'ın çocuğunun ismini öğrenenlerin yaptığı ilk şey ise sözlüğe bakmak oldu. İşte haberin detayları...
Nihat Doğan, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu İranlı hayranıyla sessiz sedasız hayatını birleştirmişti. Doğan'ın eşi Arzu, 8.5 aylık hamile... Nihat Doğan, doğacak olan erkek çocuklarına vereceği ismi açıkladı.
Yaptığı açıklamalar ve sık sık özel hayatı ile magazin manşetlerinde yerini alan Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile ağustos ayında sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.
8,5 aylık hamile eşi Arzu Doğan ile mutluluklarını sosyal medya paylaşımları ile sıklıkla takipçilerine sunan Nihat Doğan, oğluna vereceği isim ile gündem oldu.
TV8'de yayınlanan magazin programı Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa adlı programa konuk olan Nihat Doğan, doğacak olan oğluna hangi ismi vereceğini açıkladı. Ünlü türkücü, "Aşiretimizin adını alsın istedim, Batıgan koymayı düşündüm... Sonra annesi rüyasında "Amin" diye görmüş."