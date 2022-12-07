Nihat Doğan oğluna vereceği ismi açıkladı duyan sözlük karıştırmaya başladı! Bahar Candan ’ın annesiyle kuliste cinsel ilişkiye...

TV8'de yayınlanan magazin programı Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa adlı programa konuk olan Nihat Doğan, doğacak olan oğluna hangi ismi vereceğini açıkladı. Ünlü türkücü, "Aşiretimizin adını alsın istedim, Batıgan koymayı düşündüm... Sonra annesi rüyasında "Amin" diye görmüş."