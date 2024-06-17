Nihal Candan neden tahliye edildi? Başsavcılıktan açıklama! 37 kiloya düştüğü için sanılıyordu meğer...

Kara para aklama soruşturmasından 7 ay önce tutuklanan ve anoreksiya olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz haftalarda tahliye edilen Nihal Candan, önceki gün doğum günü paylaşımıyla gündem olmuştu. Candan'ın paylaşımına düştüğü not ise tepki çekmişti. Candan şimdi ise Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla gündeme geldi. İşte o açıklama...