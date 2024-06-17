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Nihal Candan neden tahliye edildi? Başsavcılıktan açıklama! 37 kiloya düştüğü için sanılıyordu meğer...

Kara para aklama soruşturmasından 7 ay önce tutuklanan ve anoreksiya olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz haftalarda tahliye edilen Nihal Candan, önceki gün doğum günü paylaşımıyla gündem olmuştu. Candan'ın paylaşımına düştüğü not ise tepki çekmişti. Candan şimdi ise Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla gündeme geldi. İşte o açıklama...

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 15:36 Güncelleme 17 Haziran 2024, 15:47
Nihal Candan neden tahliye edildi? Başsavcılıktan açıklama! 37 kiloya düştüğü için sanılıyordu meğer... 1

Geçen yıl fenomenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda Nihal ve Bahar Candan kardeşler mercek altına alınmıştı. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler, 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı.16 Kasım'da ise tutuklandı.

Nihal Candan neden tahliye edildi? Başsavcılıktan açıklama! 37 kiloya düştüğü için sanılıyordu meğer... 2

TAHLİYE EDİLDİ
Anoreksiya olduğu için 37 kiloya düşen Nihal Candan, geçen haftalarda ise tahliye edildi.

Nihal Candan neden tahliye edildi? Başsavcılıktan açıklama! 37 kiloya düştüğü için sanılıyordu meğer... 3

Candan kardeşlere ilişkin iddianame gündemdeyken, Nihal Candan'ın programlara katılması ve gezmesi ise birçok kişi tarafından eleştirildi.

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