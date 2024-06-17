14 yıllık büyük aşk! EDHO’nun Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’ndan Emir Benderlioğlu ile plajda dudak dudağa poz! “Kanını emücükleyeceksin...”

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu son olarak 2010 yılında dünyaevine girdiği eşi Emir Benderlioğlu ile bir paylaşımda bulundu. Benderlioğlu, eşiyle plajda çekilen dudak dudağa pozunu dikkat çeken bir notla yayınladı. İşte o paylaşım...