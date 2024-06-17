SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

14 yıllık büyük aşk! EDHO’nun Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’ndan Emir Benderlioğlu ile plajda dudak dudağa poz! “Kanını emücükleyeceksin...”

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu son olarak 2010 yılında dünyaevine girdiği eşi Emir Benderlioğlu ile bir paylaşımda bulundu. Benderlioğlu, eşiyle plajda çekilen dudak dudağa pozunu dikkat çeken bir notla yayınladı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 16:14 Güncelleme 17 Haziran 2024, 16:14
14 yıllık büyük aşk! EDHO’nun Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’ndan Emir Benderlioğlu ile plajda dudak dudağa poz! “Kanını emücükleyeceksin...” 1

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

14 yıllık büyük aşk! EDHO’nun Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’ndan Emir Benderlioğlu ile plajda dudak dudağa poz! “Kanını emücükleyeceksin...” 2

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, son paylaşımda ise 2010 yılında evlendiği eşi Emir Benderlioğlu ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

14 yıllık büyük aşk! EDHO’nun Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’ndan Emir Benderlioğlu ile plajda dudak dudağa poz! “Kanını emücükleyeceksin...” 3

Plajda sarmaş dolaş poz veren ünlü çiftten Ceren Benderlioğlu, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Sevgi arsızı olup sinek gibi kanını emücükkkleyeceksin...

SON DAKİKA