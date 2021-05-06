Nez'in son halini görenlerin gözleri yuvalarından çıktı! 'Sakın Ha' şarkısıyla 2000'lere adını yazdıran Nez estetiğe yeni boyut kattı

'Sakın Ha' şarkısıyla 2000'li yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Nez'in, estetikli son hali hayranlarını şoke etti... Kıvrak dansları ve şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Nez ardından ortalardan kayboldu. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Nez bir süre önce fotoğraflarını kaldırmıştı. Bir süredir aşk yaşadığı tenis antrenörü Gökhan Köksal'dan geçtiğimiz sene yaz aylarında evlilik teklifi alan Nez estetikli son haliyle yeni bir paylaşım yaptı. Estetiğin dozunu kaçıran şarkıcı Nez'i görenler tanımakta zorluk çekti...

06.05.2021 16:08 - Son Güncelleme: 06.05.2021 16:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





