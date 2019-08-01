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Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic topuklu ayakkabıyla Lamborghini'ye bindi havuza uçtu!

Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic, topuklu ayakkabı giyerek Lamborghini'ye bindi. 32 yaşındaki Hırvat model Soraja Vucelic, sosyal medyada paylaştığı Lamborghini'nin havuzdan çıkarılma anı videosunun altına yazdığı notla duruma açıklık getirdi: Yüksek topuklu ayakkabı ile ayağınız frenden kaydığında Lambo'nuz ile havuzun dibini boylayabilirsiniz.

01.08.2019 17:16 - Son Güncelleme: 01.08.2019 17:33
Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic topuklu ayakkabıyla Lamborghini'ye bindi havuza uçtu!

Adı bir dönem Brezilyalı futbolcu Neymar ile anılan Hırvat manken Soraja Vucelic, ölümden döndü. Cannes'da kaza geçiren model, Lamborghini marka otomobiliyle birlikte yüzme havuzuna uçtu.

Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic topuklu ayakkabıyla Lamborghini'ye bindi havuza uçtu!

32 yaşındaki model, şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Soraja Vucelic, kazanın nedeni olarak topuklu ayakkabılarını gösterirken, sosyal medyada paylaştığı Lamborghini'nin havuzdan çıkarılma anı videosunun altına yazdığı notla duruma açıklık getirdi.

Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic topuklu ayakkabıyla Lamborghini'ye bindi havuza uçtu!

Arabasının havuzdan çıkarıldığı anı sosyal medya hesabından paylaşan ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Soraja Vucelic videonun altına şunu yazdı:

Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic topuklu ayakkabıyla Lamborghini'ye bindi havuza uçtu!

''Yüksek topuklu ayakkabı ile ayağınız frenden kaydığında Lambo'nuz ile havuzun dibini boylayabilirsiniz.''

Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic topuklu ayakkabıyla Lamborghini'ye bindi havuza uçtu!

Ünlü mankenin videosunun altına ilginç yorumlar yapan takipçileri, uzmanların otomobil kullanırken topuklu ya da terlik yerine düz taban ayakkabı önerdiğini hatırlattı.

Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic topuklu ayakkabıyla Lamborghini'ye bindi havuza uçtu!

"BİR DAHA HAVUZA LAMBORGHINI İLE GİRME"

Bazı takipçileri bu durumu tiye alarak, ''Bir daha havuza Lamborghini ile girme'', ''Endişelenme, bu herkesin başına gelebilir'' gibi yorumlar yaptı.

Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic topuklu ayakkabıyla Lamborghini'ye bindi havuza uçtu!
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