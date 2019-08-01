Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic topuklu ayakkabıyla Lamborghini'ye bindi havuza uçtu!
Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic, topuklu ayakkabı giyerek Lamborghini'ye bindi. 32 yaşındaki Hırvat model Soraja Vucelic, sosyal medyada paylaştığı Lamborghini'nin havuzdan çıkarılma anı videosunun altına yazdığı notla duruma açıklık getirdi: Yüksek topuklu ayakkabı ile ayağınız frenden kaydığında Lambo'nuz ile havuzun dibini boylayabilirsiniz.
01.08.2019 17:16
- Son Güncelleme: 01.08.2019 17:33
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