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Neymar'ın annesi hayatının şokunu yaşadı! 10 gün önce aşkını haykıran Nadina Gonçalves sevgilisinin...

Neymar'ın annesi Nadina Gonçalves 10 gün önce yeni ilişkisini duyurmuştu. 52 yaşındaki Gonçalves 23 yaşındaki Tiago Ramos'la ilişki yaşamaya başladığını Instagram'dan açıklamış, yıldız futbolcu Neymar da fotoğrafı beğenerek "Çok mutlu ol anne, seni seviyorum" yorumunu yapmıştı. Nadine'in 2016'da boşandığı eski eşi ve Neymar'ın babası da bu fotoğrafa alkış emojisi koyarak ilişkiye tam destek vermişti. Ancak Neymar'ın annesi öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı!

24.04.2020 11:21 - Son Güncelleme: 24.04.2020 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





