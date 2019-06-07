Neymar tecavüz otel odası görüntüleri izle! Najila Trindade kimdir, kaç yaşında, nereli?
Neymar ve Najila Trindade'nin otel odası görüntüleri izle! Son dönemde oynadığı futboldan çok yaşadığı magazinsel olaylarla gündeme gelen Neymar'ın Najila Trindade ile otel odası görüntüleri ortaya çıktı. Yatakta olduğu görüntülenen ikilinin bir süre sonra kavga etmeye başladığı görülüyor. İnternete ise Neymar ve Najila Trindade'nin otel odası görüntüleri hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki Neymar tecavüz mü etti? İşte Najila Trindade ve Neymar'ın yatak görüntüleri... Peki Najila Trindade kimdir, kaç yaşında, nereli? Bu arada
Neymar'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden manken Najila Trindade Mendes de Souza konuyla ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.
Neymar tecavüz otel odası görüntüleri izle! Najila Trindade kimdir, kaç yaşında, nereli? Son dönemde oynadığı futboldan çok yaşadığı magazinsel olaylarla gündeme gelen Neymar'ın Najila Trindade ile otel odası görüntüleri ortaya çıktı. Yatakta olduğu görüntülenen ikilinin bir süre sonra kavga etmeye başladığı görülüyor. İnternete ise Neymar ve Najila Trindade'nin otel odası görüntüleri hakkında birçok araştırma yapılıyor.
"Neymar'ın cinsel saldırısına maruz kaldım"
Neymar'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden manken Najila Trindade Mendes de Souza konuyla ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız hakkında tecavüz suçlamasıyla suç duyurusunda bulunan manken Najila Trindade Mendes de Souza, Neymar ile aralarında yaşandığını iddia ettiği olayı anlattı.
Brezilya televizyonu SBT'ye açıklamalarda bulunan Najila Mendes, Neymar'ın kendisine cinsel şiddet uyguladığını söyledi. Olay gecesini anlatan Najila Mendes; "Neymar önceki mesajlarının aksine çok saldırgandı. Otel odasına aşırı alkollü bir şekilde geldi. Korunmasız şekilde ilişkiye girmek istemediğimi söylediğimde önce bana şiddet uyguladı. Daha sonra ise Neymar'ın cinsel saldırısına maruz kaldım" ifadelerini kullandı.
"NEYMAR SON DERECE AGRESİF BİRİ"
Neymar'dan durmasını istediği halde kendisine saldırdığını ve tecavüz ettiğini söyleyen Najila Mendes, Brezilyalı yıldız hakkında "Mesajlaşmalarda verdiği izlenimden çok farklı. Neymar son derece agresif biri" dedi.
Neymar ile ikinci kez buluşması konusuna da değinen Najila Mendes sözlerini şu şekilde noktaladı; "Olanları kanıtlamak ve adalet aramak istediğim için Neymar ile bir kez daha buluştum. Duygusal olarak sarsıldığım ve yabancı bir ülkede gerçekleri bildirmekten korktuğum için Fransız polisine başvurmadım".
Sao Paulo polisi, Paris'te yaşandığı iddia edilen suçlamalarla ilgili soruşturma yürütüyor.
Katar ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Neymar, Brezilya'nın Copa America kadrosundan da çıkarılmıştı.
Najila Trindade kimdir sorusu gündem oldu. Ünlü futbolcu Neymar'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Naila Trindade kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranıyor. Fransa liginde Paris Saint-Germain ile şampiyonluk kazanan yıldız futbolcu Neymar, Paris'te model Najila Trindade'ye tecavüz etmekle suçlanmıştı. Neymar ise kendisine tuzak kurulduğunu söylemişti. Skandal olayda o geceye ait görüntüler ortaya çıktı.