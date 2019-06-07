Neymar tecavüz otel odası görüntüleri izle! Najila Trindade kimdir, kaç yaşında, nereli? Son dönemde oynadığı futboldan çok yaşadığı magazinsel olaylarla gündeme gelen Neymar'ın Najila Trindade ile otel odası görüntüleri ortaya çıktı. Yatakta olduğu görüntülenen ikilinin bir süre sonra kavga etmeye başladığı görülüyor. İnternete ise Neymar ve Najila Trindade'nin otel odası görüntüleri hakkında birçok araştırma yapılıyor.

"Neymar'ın cinsel saldırısına maruz kaldım"

Neymar'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden manken Najila Trindade Mendes de Souza konuyla ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız hakkında tecavüz suçlamasıyla suç duyurusunda bulunan manken Najila Trindade Mendes de Souza, Neymar ile aralarında yaşandığını iddia ettiği olayı anlattı.