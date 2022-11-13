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Haberler Magazin Neye uğradığını şaşırdı! Sevgilisi Burcu Denizer ile mekan çıkışında görüntülenen Kaan Urgancıoğlu'ndan talihsiz kaza

Neye uğradığını şaşırdı! Sevgilisi Burcu Denizer ile mekan çıkışında görüntülenen Kaan Urgancıoğlu'ndan talihsiz kaza

Önceki gece sevgilisi Burcu Denizer ile bir mekan çıkışında görüntülenen oyuncu Kann Urgancıoğlu talihsiz bir kaza geçirdi. Aracıyla hareket ettiği sırada gazetecilerin aracına vuran oyuncu ve sevgilisi bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Doğan Savaş
takvim.com.tr
13.11.2022 02:40 - Son Güncelleme: 13.11.2022 03:10
Sevgilisi Burcu Dinezer ile mekan çıkışında görüntülenen Kaan Urgancıoğlu’ndan talihsiz kaza

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı, Oyuncu Kaan Urgancıoğlu önceki gece sevgilisi Burcu Denizer ile bir mekan çıkışında görüntülendi.

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Sevgilisi Burcu Dinezer ile mekan çıkışında görüntülenen Kaan Urgancıoğlu’ndan talihsiz kaza

Gece yarısı mekandan ayrılan Urgancıoğlu ve sevgilisi, "Daha sonra konuşuruz arkadaşlar. Her şey yolunda" diyerek aracına geçti.

Sevgilisi Burcu Dinezer ile mekan çıkışında görüntülenen Kaan Urgancıoğlu’ndan talihsiz kaza

Aracıyla hareket ettiği sırada gazetecilerin aracına vuran oyuncu ve sevgilisi bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Sevgilisi Burcu Dinezer ile mekan çıkışında görüntülenen Kaan Urgancıoğlu’ndan talihsiz kaza

Aracından Urgancıoğlu, aracına çarptığı basın mensubuna "Şuan ne yapalım. Hatalı benim özür dilerim. Sen bana telefon numaranı ver. Yarın halledelim" diyerek oradan ayrıldı.

Sevgilisi Burcu Dinezer ile mekan çıkışında görüntülenen Kaan Urgancıoğlu’ndan talihsiz kaza

"DELİRİYORUM BURAK ÖZÇİVİT İÇİN"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan yakışıklı oyuncu, Burak Özçivit ile ilgili çıkan kıskançlık sorusuna yanıt verdi. Kaan Urgancıoğlu, "Deliriyorum Burak Özçivit için, gerçekten çok yakışıklı, çok yetenekli bir çocuk onun kadar iyi olmak isterim" diyerek ayrıldı.

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