Neye uğradığını şaşırdı! Sevgilisi Burcu Denizer ile mekan çıkışında görüntülenen Kaan Urgancıoğlu'ndan talihsiz kaza
Önceki gece sevgilisi Burcu Denizer ile bir mekan çıkışında görüntülenen oyuncu Kann Urgancıoğlu talihsiz bir kaza geçirdi. Aracıyla hareket ettiği sırada gazetecilerin aracına vuran oyuncu ve sevgilisi bir anda neye uğradığını şaşırdı.
13.11.2022 02:40 - Son Güncelleme: 13.11.2022 03:10
Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı, Oyuncu Kaan Urgancıoğlu önceki gece sevgilisi Burcu Denizer ile bir mekan çıkışında görüntülendi.
"DELİRİYORUM BURAK ÖZÇİVİT İÇİN"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan yakışıklı oyuncu, Burak Özçivit ile ilgili çıkan kıskançlık sorusuna yanıt verdi. Kaan Urgancıoğlu, "Deliriyorum Burak Özçivit için, gerçekten çok yakışıklı, çok yetenekli bir çocuk onun kadar iyi olmak isterim" diyerek ayrıldı.