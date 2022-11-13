Neye uğradığını şaşırdı! Sevgilisi Burcu Denizer ile mekan çıkışında görüntülenen Kaan Urgancıoğlu'ndan talihsiz kaza

"DELİRİYORUM BURAK ÖZÇİVİT İÇİN"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan yakışıklı oyuncu, Burak Özçivit ile ilgili çıkan kıskançlık sorusuna yanıt verdi. Kaan Urgancıoğlu, "Deliriyorum Burak Özçivit için, gerçekten çok yakışıklı, çok yetenekli bir çocuk onun kadar iyi olmak isterim" diyerek ayrıldı.