Pınar Deniz'in duş paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! Yargı'nın Ceylin'ini görenler: "Soyunmana gerek yoktu zaten güzelsin"
Pınar Deniz'in duş paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! Yargı'nın Ceylin'ini gören bazı sosyal medya kullanıcıları, "Soyunmana gerek yoktu zaten güzelsin" derken bazıları ise, "Kime ne isteyen istediğini paylaşır" yorumlarında bulundu. Hadise'nin eski sevgilisi olan oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Pınar Deniz Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafla adından söz ettirdi. Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Deniz'in yarı çıplak pozuna sosyal medyada yorum yağdı.
13.11.2022 09:12 - Son Güncelleme: 13.11.2022 09:19
Pınar Deniz'in duş paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! Yargı'nın Ceylin'ini görenler, "Soyunmana gerek yoktu zaten güzelsin" yorumları yaparken bazı takipçileri ise eleştirenlere tepki gösterdi.
Yargı dizisinde canlandırdığı Avukat Ceylin karakteri ile gönülleri kazanan ve yılın en iyi çıkış yapan oyuncularından biri olan Pınar Deniz son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz bu kez Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.
Duştan paylaştığı bu kare ile sosyal medyada gündem olan Pınar Deniz'i beğenenler de oldu tepki gösterenler de...
Sosyal medyayı ikiye bölen paylaşımın ardından Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz'in yaşı merak konusu oldu.