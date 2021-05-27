Nesrin Cevadzade ''O zaman dans'' dedi paylaştı! Bikinili dansını izleyenler mest oldu... Rol aldığı diziden ayrılmasının ardından soluğu tatilde alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, mavi tura çıktı. Ege koylarında sezonu açan Cavadzade, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Güneşlenirken verdiği bir pozu geçtiğimiz günlerde takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, şimdi ise teknede bikinisiyle dans ettiği anları paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin o paylaşımı…