Haberler Video Magazin Videoları Nesrin Cevadzade ''O zaman dans'' dedi paylaştı! Bikinili dansını izleyenler mest oldu...

Nesrin Cevadzade ''O zaman dans'' dedi paylaştı! Bikinili dansını izleyenler mest oldu...

Nesrin Cevadzade ''O zaman dans'' dedi paylaştı! Bikinili dansını izleyenler mest oldu...
27.05.2021 00:06
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 61. bölüm...
Ana Sayfa 00:13
Nesrin Cevadzade bikinisiyle...
Ana Sayfa 00:20
Sokaktan geçenleri rastgele...
Ana Sayfa 07:50
Sadece bugün değil, her zaman...
Ana Sayfa 00:39
Pervin Buldan’dan Millet...
Ana Sayfa 22:13
Osman Bey ve Malhun Hatun...
Ana Sayfa 00:31
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç...
Ana Sayfa 05:56
İstanbul’da trafik yoğunluğu
Ana Sayfa 00:27
Alışveriş yapan kadının...
Ana Sayfa 27:52
Ömer Çelik'ten MYK Toplantısı...
Ana Sayfa 02:49
Seçim barajı düşecek mi?
Ana Sayfa 01:10
İP'li Kavuncu hakkındaki FETÖ...

Nesrin Cevadzade ''O zaman dans'' dedi paylaştı! Bikinili dansını izleyenler mest oldu... Rol aldığı diziden ayrılmasının ardından soluğu tatilde alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, mavi tura çıktı. Ege koylarında sezonu açan Cavadzade, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Güneşlenirken verdiği bir pozu geçtiğimiz günlerde takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, şimdi ise teknede bikinisiyle dans ettiği anları paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin o paylaşımı…


Magazin Videoları