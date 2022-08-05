Nesrin Cavadzade ışıl ışıl bikinisi ile plaja damga vurdu! Gözler Gökhan Alkan’a çevrildi! İddialı pozlarıyla çok konuşuldu
Nesrin Cavadzade ışıl ışıl bikinisi ile plaja damga vurdu! Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Gökhan alkan ile evliliğin eşiğinden dönen ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Yaz tatiline hız kesemeden devam eden Nesrin Cavadzade, parlak bikinisi ile kumsalda verdiği iddialı pozları yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyaya damga vururken "Gökhan Alkan'a nispet" yorumu yapıldı. İşte Nesrin Cavadzade'nin o pozları...
05.08.2022 22:29 - Son Güncelleme: 05.08.2022 22:29
1982 yılında Bakü'de dünyaya gelen oyuncu Nesrin Cavadzade, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Evlilik hazırlığı yapan Gökhan Alkan ile geçtiğimiz haftalarda ilişkisini sonlandıran Cavadzade, daha sonra Uraz Kaygılaroğlu ile anıldı.
İddialara jet hızıyla yanıt veren taraflar arkadaş olduklarını belirtirken Nesrin Cavadzade, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Yaz tatiline hız kesemeden devam eden Nesrin Cavadzade, parlak bikinisi ile kumsalda verdiği iddialı pozları yayınladı.
Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyaya damga vururken "Gökhan Alkan'a nispet" yorumu yapıldı.