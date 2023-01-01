Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu'dan yatak pozları olay! Ebru Gündeş ve Seda Sayan gıptayla bakmıştı: "İlk görüşte çarpılmışım..."

Kadir Doğulu: Neslihan "Kim bu ya diyerek kafamı çevirdim" dermiş (gülüyor).

Neslihan Atagül Doğulu: Aslında tam da öyle oldu Kadir (gülüyor).

Neslihan Atagül Doğulu: Şapkasını düzelterek geldi. Elini cebine mi koysa, nereye koysa bilemedi. Döndüm, "Kadir mi?" yüzümle yani falan gibi bir şey yaptım. Orada da kaldı. Sonra sette yavaştan başladı ilişkimiz.