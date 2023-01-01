Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu'dan yatak pozları olay! Ebru Gündeş ve Seda Sayan gıptayla bakmıştı: "İlk görüşte çarpılmışım..."
Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu'dan yatak pozları olay! Ebru Gündeş ve Seda Sayan gıptayla bakmıştı... Ünlü çift açıklamaları, tanışma hikayeleri ve çok özel pozlarıyla sosyal medya gündeminde. 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve Gecenin Ucunda dizisinde başrol paylaşan Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu, aşklarıyla Seda Sayan ve Ebru Gündeş'i bile imrendirmişti... İşte ünlü çiftin herkesin konuştuğu aşkında bilinmeyen detaylar...
"İLK GÖRÜŞTE ÇARPILMIŞIM..."
Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu'dan yatak pozları olay! Ebru Gündeş ve Seda Sayan gıptayla bakmıştı...
Ocak 2021'den bu yana ekranlardan uzak olan Neslihan Atagül bir döndü pir döndü. 2016'da nikâh masasına oturduğu Kadir Doğulu ile 'Gecenin Ucunda' dizisinde rol almaya başlayan güzel oyuncu Neslihan Atagül eşiyle birlikte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Barış Manço'nun Bal Böceği şarkısını söyledi.
Ebru Gündeş ile Seda Sayan'ın hayranlıkla izlediği ünlü çift verdiği bir röportajda anlattıklarıyla ve pozlarıyla da dikkat çekti.
Fatih Harbiye dizisinin çekimleri için bir araya getirilen ikilinin aşkı bakın nasıl başlamış... Hürriyet'in haberine göre Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilişkilerini şöyle anlatıyor;
Kadir Doğulu: Neslihan "Kim bu ya diyerek kafamı çevirdim" dermiş (gülüyor).
Neslihan Atagül Doğulu: Aslında tam da öyle oldu Kadir (gülüyor).
Neslihan Atagül Doğulu: Şapkasını düzelterek geldi. Elini cebine mi koysa, nereye koysa bilemedi. Döndüm, "Kadir mi?" yüzümle yani falan gibi bir şey yaptım. Orada da kaldı. Sonra sette yavaştan başladı ilişkimiz.