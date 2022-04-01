Neslihan Atagül leopar desenli bikinisiyle şov yaptı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi kayalıklarda öyle pozlar verdi ki ortalık yıkıldı
Neslihan Atagül leopar desenli bikinisiyle şov yaptı! Meslektaşı Kadir Doğulu ile 2016 yılında evlenen Neslihan Atagül, eşiyle birlikte Seyşeller tatiline çıkmıştı. Tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Atagül, uzun süre gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Atagül, leopar desenli bikinisiyle kayalıklarda verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun bikinili pozları, sosyal medyayı salladı. İşte Neslihan Atagül'ün çok konuşulan o pozları...
01.04.2022 18:39 - Son Güncelleme: 01.04.2022 18:42
Son olarak Sefirin Kızı adlı dizide Nare karakterini canlandıran ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sağlık problemleri nedeniyle yapıma veda etmek zorunda kalmıştı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve hız kesmeden sosyal medya paylaşımlarına devam eden Atagül, geçen günlerde ise 2016 yılında nikah masasına oturduğu Kadir Doğulu ile Seyşeller tatiline çıkmıştı.